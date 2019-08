Al via il I° Festival Internazionale del Videoclip

L’appuntamento è per l’11, il 12 e 13 ottobre a Ravenna la terza edizione di ‘IMAGinACTION‘, il primo festival internazionale del videoclip. Dopo il successo delle prime due edizioni, anche quest’anno, l’evento sarà un’occasione unica per raccontare al pubblico, insieme ai big della scena musicale italiana e internazionale, il mondo dei videoclip: 3 giorni di incontri, immagini e suoni, con la musica al centro di tutto.

Nelle due precedenti edizioni il festival ha registrato un importante successo, ospitando grandi nomi della musica italiana ed internazionale come Sting, Mark Knopfler, Antonello Venditti, Edoardo Bennato, Ermal Meta, Luca Carboni, Gino Paoli, Carmen Consoli, Francesca Michielin, Alex Britti, Giusy Ferreri, Francesco Gabbani, Biondo, Rocco Hunt, Negrita e tanti altri… Anche quest’anno, tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito (presentarsi 30 minuti prima dell’inizio di ogni panel per poter accedere, fino ad esaurimento posti).

Appuntamento fisso del Festival è il progetto “Capolavori immaginati”, nato con l’idea di realizzare in ogni edizione di “IMAGinACTION” alcuni videoclip di brani che hanno fatto la storia della musica italiana, ma che non hanno mai avuto un video ufficiale, grazie alla professionalità di Stefano Salvati. L’anno scorso, è stato dedicato a “Una lunga storia d’amore” di Gino Paoli e “Gianna” di Rino Gaetano.

Novità della 3ª edizione, invece, rivolta ai ragazzi che sognano di lavorare nel mondo dei videoclip, è il concorso ‘Young’, lanciato grazie alla collaborazione con Bper Banca. Le iscrizioni sono aperte da oggi, venerdì 2 agosto, fino all’1 ottobre.

Possono partecipare i giovani dai 14 ai 27 anni presentando un videoclip inedito di una canzone inedita o edita (durata minima 90 secondi).

Sono previsti due vincitori, uno per la categoria under 18, a cui verrà data la possibilità di partecipare attivamente sul set alla realizzazione di un video musicale del regista Stefano Salvati, e uno per la categoria over 18, che avrà in premio una telecamera.

Al seguente link è possibile consultare il regolamento completo del concorso: https://www.imaginactionvideoclipfestival.com/young-imaginaction-award/ .

www.imaginactionvideoclipfestival.com – www.facebook.com/imaginactionfestival

Max