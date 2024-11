Al via la campagna ‘Prendi le Misure’ per la vaccinazione antinfluenzale nel Lazio

La campagna di comunicazione “Prendi le misure”, lanciata nella regione Lazio, mira a sensibilizzare la popolazione sulle vaccinazioni antinfluenzali, con l’obiettivo di contrastare i danni causati dall’influenza stagionale. Rispetto al 2023, la risposta è stata positiva, con oltre 713.000 dosi somministrate tra ottobre e novembre, segnando un aumento significativo rispetto alle 624.000 dosi dell’anno precedente.

Crescita delle vaccinazioni antinfluenzali nel Lazio

La regione Lazio ha registrato un notevole aumento delle somministrazioni del vaccino antinfluenzale rispetto al 2023, con oltre 713.000 dosi somministrate dal 1° ottobre all’11 novembre.

Un incremento significativo rispetto all’anno precedente, quando nel medesimo periodo furono somministrate circa 624.000 dosi. Questo aumento si inserisce nel contesto della campagna di sensibilizzazione “Prendi le misure”, avviata con l’intento di far fronte alla diffusione dell’influenza stagionale e di aumentare il tasso di adesione alle vaccinazioni.

Il vaccino antinfluenzale è considerata dalla comunità scientifica una misura efficace per prevenire le complicazioni derivanti dall’infezione, in particolare tra le categorie più vulnerabili, come anziani, bambini e persone con patologie croniche.

La campagna “Prendi le Misure”

La campagna di comunicazione “Prendi le misure” si propone di sensibilizzare la cittadinanza sui rischi dell’influenza e sull’importanza di prevenire la malattia attraverso le vaccinazioni.

L’obiettivo principale è educare la popolazione riguardo le gravi complicazioni che l’influenza può causare, come febbre, brividi e stanchezza, ma anche problemi più gravi, come polmoniti o altre infezioni respiratorie.

Il visual copy della campagna, con immagini forti e suggestive, punta a sensibilizzare sul fatto che l’influenza non deve essere sottovalutata, ma affrontata con azioni preventive come il vaccino. Questo approccio visivo vuole rafforzare l’idea che le “misure” contro l’influenza vanno prese sul serio per evitare conseguenze più gravi.

La strategia della campagna

La campagna “Prendi le misure” è stata progettata per raggiungere il maggior numero di persone possibile attraverso un mix di canali comunicativi tradizionali e digitali. Il piano di comunicazione include affissioni dinamiche sui mezzi pubblici e maxi-led digitali situati in punti strategici delle principali città della regione, per una visibilità massima.

La campagna è anche diffusa tramite i media locali, tra cui radio e televisioni, con spot mirati a sensibilizzare la popolazione. Parallelamente, è stata sviluppata una strategia digitale che sfrutta piattaforme social per diffondere il messaggio e raggiungere le fasce di popolazione più giovani, frequentemente presenti online.

In particolare, l’impiego di content creator e influencer che operano nel settore della salute e della medicina aiuta a sfatare miti e credenze errate sulle vaccinazioni antinfluenzali, creando contenuti informativi e rispondendo alle preoccupazioni della comunità.

Il coinvolgimento degli esperti

Un aspetto distintivo della campagna è l’impegno di medici, esperti e professionisti della salute, che partecipano attivamente nella diffusione di informazioni corrette sulla vaccinazione.

Questi specialisti contribuiscono con testimonianze e video educativi sui canali social e sui media tradizionali, con l’intento di rispondere a dubbi e preoccupazioni comuni riguardo alle vaccinazioni. Inoltre, la campagna ha l’obiettivo di decostruire le voci infondate che circolano riguardo agli effetti collaterali del vaccino antinfluenzale, promuovendo una comunicazione chiara e basata su evidenze scientifiche.

Il commento del Governatore Francesco Rocca

“La campagna vaccinale del Lazio per contrastare l’influenza e il Covid-19 è partita bene, i numeri sono già superiori rispetto allo scorso anno. Non bisogna, però, abbassare la guardia. Invito soprattutto le categorie fragili, gli operatori sanitari e i caregiver a sottoporsi alla vaccinazione. Un gesto semplice e sicuro a beneficio della collettività. Per non lasciare nessuno indietro”, ha commentato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.