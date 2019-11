A Cerveteri, nella prestigiosa sala Ruspoli, prende ufficialmente il via la conferenza AUSER sull’apparato cardiocircolatorio. Un appuntamento molto interessante e sentito dai protagonisti che è previsto per lunedì 11 novembre alle ore 17:00.

Al via la conferenza AUSER sull’apparato cardiocircolatorio. Ecco tutte le specifiche

Questo che segue è il comunicato ufficiale della manifestazione con tutti i dettagli che ne conseguono.

Salute e prevenzione nel lunedì pomeriggio di Sala Ruspoli a Cerveteri. L’Associazione AUSER sezione di Cerveteri, nel ciclo degli appuntamenti culturali e divulgativi proposti come ogni anno alla cittadinanza, presenta la conferenza dal titolo “L’apparato cardiocircolatorio”, un interessante ed utile incontro che vedrà come relatore il Dottor Valter Lucenti. Il convegno, totalmente gratuito sia per l’ente che per i cittadini, si svolgerà lunedì 11 novembre alle ore 17:00.

“L’AUSER di Cerveteri rappresenta un pilastro nell’associazionismo locale – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – nelle attività legate al sociale, nelle attività culturali, non c’è occasione in cui l’AUSER non faccia sentire la sua presenza, sostegno e supporto al quotidiano cittadino di Cerveteri. L’incontro di lunedì sarà un’occasione di approfondimento davvero utile e importante. Invito dunque chiunque fosse interessato ad assistere a questo convegno e a non perdere i successivi appuntamenti promossi dell’Associazione, sempre incentrati su cultura, arte e grandi personaggi della storia”.

Sempre l’AUSER è pronta a dare il via anche ad una nuova iniziativa. Venerdì 15 novembre presso il Centro Polivalente di Via Luni a Marina di Cerveteri prenderà il via un corso capace di stimolare la manualità e la creatività utilizzando materiali di risulta. Il corso si svolgerà ogni venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. L’iniziativa è rivolta ai tesserati AUSER, ma chiunque volesse ricevere maggiori informazioni può contattare il numero 3891389342 oppure rivolgersi allo sportello informazioni sito in Via Pascoli n. 7 a Cerveteri, aperto il martedì e mercoledì dalle 16:00 alle 17:30, il giovedì dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 17:30 e il venerdì dalle 10:30 alle 12:00.