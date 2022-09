Al via la IV edizione dei ‘The Fork Awards: ecco i nuovi ristoranti e gli chef più gettonati nel Paese

Dal 5 settembre si torna a votare per il premio che dal 2018 TheFork e Identità Golose assegnano alle nuove aperture e gestioni sulla base delle nomination fatte dagli Chef più importanti d’Italia

Quali sono i nuovi ristoranti da provare secondo i più grandi Chef italiani? Quali insegne hanno saputo rinnovarsi nell’ultimo anno con un nuovo chef o grazie a una nuova gestione? Da queste domande nasce la missione dei TheFork Awards, il progetto concepito e curato da TheFork, app leader nella prenotazione online dei ristoranti, e Identità Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore.

Lanciati nel 2018, si tratta dell’espressione più viva della vicinanza di TheFork alle realtà sempre in divenire della ristorazione italiana. Un’iniziativa che punta a dare spazio e visibilità alle novità del settore e a individuare i ristoranti più promettenti del nostro panorama gastronomico. Dei circa 200 ristoranti selezionati negli anni ben 24 hanno conquistato almeno una stella MICHELIN a seguito della propria partecipazione ai TheFork Awards e molti altri sono stati menzionati nella Rossa o in altre prestigiose guide.

In particolare dei 64 ristoranti nominati per l’edizione 2021, 7 hanno ricevuto una stella MICHELIN, uno il riconoscimento di Bib Gourmand e 22 la menzione.

Le novità

Dopo il successo delle passate edizioni, quest’anno i TheFork Awards tornano con la stessa meccanica ma non mancano entusiasmanti novità tra le quali un concept fortemente legato al tema del futuro della ristorazione a 360° che verrà raccontato anche attraverso un cortometraggio prodotto da TheFork e Identità Golose. Inoltre, è in questa cornice che TheFork inaugurerà un osservatorio annuale in collaborazione con Format Research che mira a monitorare i trend delle nuove aperture in Italia e i cui risultati saranno presentati durante la conferenza stampa di lancio dei TheFork Awards il 3 ottobre presso l’hub Identità Golose Milano powered by TheFork. Infine un’importante novità: un premio speciale dedicato al ristorante che meglio avrà saputo raccontarsi sul web e sui social media. La giuria tecnica che conferirà questo riconoscimento è formata da alcuni talent dell’agenzia Realize Networks, partner ufficiale dei TheFork Awards, che saranno poi presenti all’evento finale per consegnare in prima persona il premio.

Perché votare e come farlo

La prima fase dei TheFork Awards prevede come sempre la formazione della Giuria di Top Chef: quest’anno sono 55 le personalità coinvolte da Identità Golose e TheFork – nomi del calibro di Massimo Bottura, Cristina Bowerman, Carlo Cracco e i Fratelli Cerea, solo per citarne alcuni – ai quali è stato chiesto di segnalare le più convincenti nuove aperture o gestioni del periodo ottobre 2021-agosto 2022 (i nomi della giuria sono consultabili al link https://www.theforkrestaurantsawards.it/giuria/). La rosa dei ristoranti nominati ammonta a 46, già consultabili sul sito dedicato. La seconda fase prevede la votazione della Giuria Popolare ovvero gli utenti di TheFork e rappresenta l’unicum dei TheFork Awards. Da oggi e fino al 3 ottobre 2022 è possibile votare la propria insegna preferita sul sito www.theforkrestaurantsawards.it e contribuire così a definire la short list dei 10 ristoranti più votati e il People’s Choice Award, il premio che riceverà il ristorante con più preferenze. Inoltre, votando si parteciperà al concorso dedicato all’iniziativa e si potrà vincere una delle 50 Gift Card di TheFork da 50€ in palio o due posti all’esclusiva cena di gala. Proprio quest’ultima costituisce la fase conclusiva dell’iniziativa: l’evento di premiazione vero e proprio che quest’anno avrà luogo il 25 ottobre presso gli IBM Studios di Milano. Anche per l’edizione 2022 a firmare la cena di gala sarà un celebre Chef stellato il cui nome verrà rivelato durante la conferenza stampa del 3 ottobre – continuando così una tradizione partita con i Fratelli Cerea e Davide Oldani nel 2018, Cristina Bowerman, Antonello Colonna e Moreno Cedroni nel 2019 e Enrico Bartolini nel 2021.

Per votare bastano i seguenti tre passaggi

andare sul sito theforkrestaurantsawards.ite cliccare su “Vota ora”; scegliere il ristorante che si vuole sostenere tra i 46 nominati; una volta atterrati sulla scheda del ristorante, inserire nel box in alto la stessa e-mail utilizzata sul proprio account di TheFork e cliccare su “Vota”.

Ristoranti: le migliori novità del 2022 secondo i TheFork Awards

I Top Chef coinvolti da TheFork e Identità Golose hanno selezionato 46 nuove aperture e nuove gestioni del periodo ottobre 2021-agosto 2022 distribuite in tutta Italia con ben 15 regioni rappresentate su 20: 28 insegne al Nord, 10 fra Sud e Isole e 6 al Centro. In particolare la regione con il maggior numero di ristoranti nominati è la Lombardia, con ben 11 nomi tra Milano e le province di Brescia, Bergamo e Como. Segue l’Emilia-Romagna con 6 insegne tra Modena, Ferrara e le province di Reggio Emilia e Piacenza. Molte le tipologie di ristoranti e cucine: le categorie più rappresentate sono quelle del fine dining e della cucina contemporanea ma non mancano trattorie, cucine tradizionali rivisitate e etniche come colombiana, giapponese e addirittura peruviana-giapponese.

ABRUZZO: Futura Ristorante, Chieti (Nominato dalla Chef Caterina Ceraudo)

BASILICATA: La Gattabuia, Matera (Nominato dalla Chef Caterina Ceraudo) – Mezzamaro, Matera (Nominato dallo Chef Vitatonio Lombardo)

CAMPANIA: Bistrot Quartuccio, Castellammare di Stabia (Nominato dallo Chef Alfonso Caputo) – MM Lounge Restaurant, Torre del Greco (Nominato dallo Chef Salvatore Bianco) – Oltremare, Maiori (Nominato dallo Chef Ernesto Iaccarino) – Volte del Fuenti al Giardini del Fuenti, Vietri sul Mare (Nominato dallo Chef Rocco De Santis)

EMILIA-ROMAGNA: Ad Maiora, Modena (Nominato dalla Chef Isa Mazzocchi) – Brododigò, Ferrara (Nominato dalla Chef Karime Lopez) – IO, Piacenza (Nominato dallo Chef Alfio Ghezzi) – Locanda del Falco, Gazzola (Nominato dagli Chef Richard Abou Zakie Pierpaolo Ferracuti) – Locanda Sensi, Rivergaro (Nominato dalloChef Davide Oldani) – Osteria del Viandante, Rubiera

(Nominato dallo Chef Luca Marchini)

FRIULI-VENEZIA GIULIA: L’Osteria al Castello di Buttrio, Buttrio (Nominato dallo Chef Riccardo Gaspari)

LAZIO: Pulejo, Roma (Nominato dallo Chef Francesco Apreda)

LIGURIA: Balzi Rossi, Ventimiglia (Nominato dallo Chef Valentino Cassanelli)

LOMBARDIA: Contrada Bricconi, Oltressenda Alta (Nominato dagli Chef Alessandro Dal Degan, Gianluca Gorini, Mauro Buffo e Carlo Cracco) – Corner 58 by Roberto Conti, Milano (Nominato dallo Chef Andrea Berton) – Il Fagiano del Grand Hotel Fasano, Gardone Riviera (Nominato dagli Chef Matteo Metullioe Davide De Pra) – Mitù, Milano (Nominato dagli Chef Annie Féolde e Riccardo Monco) – Modus – La pizza secondo Paolo De Simone, Milano (Nominato dalla Chef Viviana Varese) – Motelombroso, Milano (Nominato dallo Chef Claudio Sadler) – Pellico 3 al Park Hyatt, Milano (Nominato dagli Chef Enrico e Roberto Cerea Massimo Bottura) – Ristorante Andrea Aprea, Milano (Nominato dagli Chef Valeria Piccinie Niko Romito) – Ronin Robata, Milano – (Nominato dagli Chef Daniele Usaie Cristina Bowerman) – Trattoria Contemporanea, Lomazzo (Nominato dallo Chef Errico Recanati) – Vivace, Brescia (Nominato dalloChef Philippe Léveillé)

MARCHE: Casa Bertini, Recanati (Nominato dallo Chef Davide Palluda)

PIEMONTE: Azotea, Torino (Nominato dallo Chef Matteo Baronetto) – Fàula del Casa di Langa, Cerreto Langhe (Nominato dagli Chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani) – La Gallina del Villa Sparina, Gavi – (Nominato dallo Chef Antonio Guida)

PUGLIA: Ognissanti, Trani (Nominato dalla Chef Isabella Potì)

SARDEGNA: Liberty, Sassari (Nominato dallo Chef Salvatore Camedda)

SICILIA: Charleston, Palermo (Nominato dallo Chef Pino Cuttaia) – Le Calette, Cefalù (Nominato dalla Chef Martina Caruso)

TOSCANA: Chic Nonna di Vito Mollica, Firenze (Nominato dallo Chef Moreno Cedroni) – Mimesi al Dimora Palanca, Firenze (Nominato dallo Chef Gianfranco Pascucci) – Saporium del Borgo Santo Pietro, Chiusdino (Nominato dallo Chef Gaetano Trovato)

TRENTINO-ALTO ADIGE: ConTanima del Parkhotel Laurin, Bolzano (Nominato dallo Chef Antonio Ziantoni) – La Stüa de Michil dell’Hotel La Perla, Corvara (Nominato dallo Chef Antonio Biafora) – Pirbamer, Auna di Sotto (Nominato dallo Chef Stephan Zippl) – Ristorante AO dell’Hotel Haller, Bressanone (Nominato dallo Chef Alessandro Gilmozzi)

UMBRIA: Alma Errante, Trevi (Nominato dallo Chef Maicol Izzo) – Une, Foligno

(Nominato dagli Chef Francesco e Salvatore Sodano, Anthony Genovese e Mauro Uliassi)

VENETO: Dama, Venezia (Nominato dalle Chef Chiara Pavane Antonia Klugmann) – Pierre Trattoria Sartoriale, Treviso (Nominato dallo Chef Giancarlo Perbellini)

Max