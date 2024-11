Al via la sperimentazione di illuminazione artistica al Traforo Umberto I di Roma

Il 22 novembre è stata avviata la prima fase di sperimentazione dell’illuminazione artistica al Traforo Umberto I di Roma, la storica galleria che collega via Nazionale a via del Tritone. Dopo un restauro complesso concluso lo scorso anno, il traffico veicolare e pedonale beneficia di una nuova valorizzazione grazie all’iniziativa di light-design promossa da Roma Capitale e Palaexpo.

Restauro e innovazione al Traforo Umberto I di Roma

Il Traforo Umberto I, una delle gallerie storiche di Roma che collega via Nazionale a via del Tritone, è stato recentemente oggetto di un ampio intervento di ristrutturazione.

Questo restauro, che ha avuto luogo dopo ben 17 anni dall’ultimo intervento, ha avuto come obiettivo la modernizzazione e il miglioramento dell’infrastruttura viaria, rendendo il percorso più sicuro e funzionale.

Nell’ambito di questo progetto, Roma Capitale ha intrapreso una serie di collaborazioni con Palaexpo per introdurre il concetto di light-design nell’area, al fine di arricchire visivamente il Traforo e renderlo un punto di riferimento urbano dal forte impatto estetico.

L’illuminazione artistica: un nuovo concept per Roma

In occasione dell’inaugurazione della mostra “Francesco Clemente. Anima nomade”, è stato attivato il progetto di illuminazione artistica delle facciate del Traforo Umberto I.

L’iniziativa ha visto la proiezione della comunicazione istituzionale della mostra sulla superficie della galleria, creando un’installazione temporanea che ha sottolineato l’arte come strumento di valorizzazione dello spazio pubblico.

La scelta di Francesco Clemente come artista di riferimento per questo progetto è particolarmente significativa, poiché l’artista ha legami profondi con la città di Roma, dove ha vissuto e si è formato.

L’intervento mira non solo ad abbellire l’area, ma anche a sensibilizzare i cittadini e i visitatori sull’importanza della conservazione del patrimonio urbano attraverso modalità artistiche e innovative.

Un progetto di light-design in evoluzione

Il progetto di illuminazione del Traforo Umberto I rappresenta solo il primo passo di una serie di interventi destinati a rendere questa galleria un punto di collegamento vivace tra il centro di Roma e i principali quartieri commerciali, come il Tridente, rinomato per le sue boutique di alta moda.

L’assessora ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini, ha spiegato come l’iniziativa faccia parte di un programma più ampio. “Lo scopo è valorizzare l’infrastruttura e al tempo stesso renderla anche più vivace a seconda dei periodi dell’anno e delle occasioni speciali” ha evidenziato l’assessora.

“Grazie alla Soprintendenza di Stato abbiamo dato il via a una tipologia di installazione non invasiva e temporanea. Inoltre, dalla scorsa settimana Areti ha avviato anche i lavori notturni di rafforzamento dell’illuminazione della calotta del Traforo per permettere un percorso ancora più agevole”.