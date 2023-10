Al via ‘Milano Digital Week’, evento di apertura a Palazzo Marino con Beppe Sala

(Adnkronos) – Prende il via domani, giovedì 5 ottobre, con un convegno a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, la sesta edizione della ‘Milano Digital Week’, rassegna annuale di eventi diffusi in tutta la città sui temi della transizione digitale e all’innovazione tecnologica.

L’incontro di apertura, alle ore 11 in Sala Alessi, alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, è aperto a tutte e tutti e dedicato alle innovazioni al servizio dei cittadini e delle cittadine, con un video intervento di Petro Olenych, chief digital transformation officer e deputy mayor of digitalization di Kyiv. Intervengono Andrea Granelli, ceo di Kanso e Fondazione Venture Thinking, Layla Pavone, coordinatrice del board per l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, Nicola Zanardi, presidente di HubLab, Sergio Amati, direttore generale di Iab Italia, Matteo Scarabelli, chief communications officer di Cariplo Factory, Gianna Martinengo, presidente e fondatrice di Women&Tech e membro del board per l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano.

Otto gli appuntamenti promossi dal Comune di Milano per domani, prima giornata di Milano Digital Week. Sempre a Palazzo Marino, alle ore 14 in Sala Commissioni, è previsto un workshop di co-progettazione dei servizi di Smart city.

Il pomeriggio di incontri proseguirà poi nella Sala Conferenze di Palazzo Reale. Alle ore 14.30, ‘Cittadinanza digitale. Forme di inclusione nei servizi civici’, con l’assessora ai Servizi civici, Gaia Romani; alle ore 16, ‘MaaS Mobility as a Service’, il progetto digitale che integra in un’unica soluzione l’offerta di mobilità milanese, con l’assessora alla Mobilità Arianna Censi; alle ore 17, ‘Open Bilancio, pagamenti online, notifiche digitali: trasparenza ed efficienza al servizio dei cittadini’, in collaborazione con PagoPa, con l’assessore al Bilancio e Patrimonio Emmanuel Conte.

Sempre nel pomeriggio, al teatrino del Parco Trotter in via Giacosa, è in programma alle 15.30, ‘Scuola 4.0: i fondi del Pnrr e le sfide aperte nella transizione digitale delle scuole milanesi’ con la vicesindaco e assessore all’Istruzione Anna Scavuzzo. Alla Scuola civica Arte & Messaggio di via Giusti alle 17, si terrà l’incontro ‘Bio Inspired Designed. Progettazione bio-compatibile e in sintonia con la natura’. Chiuderà la giornata ‘Bambini e digitale: una relazione possibile?’, presso l’auditorio della scuola primaria Spiga in via Santo Spirito.

Tutte le informazioni sugli eventi sono disponibili sul sito di Milano Digital Week alla pagina https://milanodigitalweek.com/polo-tematico/servizi-al-cittadino.