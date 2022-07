Al via ‘Miprep’, percorso formativo su tecniche chirurgiche mininvasive di resezione polmonare

(Adnkronos) – Il progetto, patrocinato dalla Società Italiana di Chirurgia Toracica (Sict) vuole rappresentare per lo specialista una fonte di formazione continua e sempre aggiornata anche attraverso l’impiego delle ultime tecnologie. L’esercizio di tecniche mininvasive su simulatori di ultima generazione, l’impiego di soluzioni digitali che permettono di personalizzare la cura, come ad esempio il mapping 3D dell’organo, saranno messi a disposizione da J&J Medtech, sponsor non condizionante del percorso formativo, per una piena esperienza formativa che considera il paziente al centro del percorso di cura.