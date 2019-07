Al VII Festival Food&Book di Montecatini

Benché manchi ancora un po’, già se ne parla. Parliamo di un appuntamento prestigioso che negli anni ha continuato a crescere, ospitando scrittori come Carmine Abate, Simonetta Agnello Hornby, Maurizio De Giovanni, Diego De Silva, Andrea Vitali, Marco Malvaldi; saggisti del livello di Roberto Giacobbo, Eliana Liotta; chef come Gualtiero Marchesi, Ezio Santin, Aimo e Nadia Moroni, Chicco Cerea, Pino Cuttaia, Andrea Berton, Alfonso Iaccarino.

Dunque, dall’11 al 13 ottobre è in programma a Montecatini Terme, il Festival Food&Book, arrivato alla settima edizione. La manifestazione, che si fonda sul collegamento tra cibo e cultura, già si può fregiare di un parterre de roi eccezionale.

Al momento l’organizzazione della manifestazione è già in grado di anticipare il tema dell’edizione 2019: “Sostenibilità, economia circolare e spreco alimentare”, materia trattata in particolare nella cena di sabato 12 ottobre dove il menu sarà ispirato a piatti da realizzare con gli avanzi.

Gli chef stellati del Festival Food&Book

Come ogni anno la Cena di gala sarà dedicata ad uno chef pluristellato – nelle precedenti edizioni solo per citarne alcuni, l’indimenticabile Gualtiero Marchesi, il sorprendente Chicco Cerea, Alfonso Iaccarino ‘cuoco agricoltore’ come lui stesso ama definirsi. Un evento dedicato al pane sarà l’occasione per ricordare il grande Corrado Barberis, con una edizione speciale del suo “Atlante dei prodotti tipici: il Pane”. Anche il vino sarà presente, come è stato negli anni passati con oltre 600 i produttori di vino che hanno partecipato alla degustazione organizzata da Slowine. Domenica mattina sempre in tema di recupero degli avanzi si terrà il Festival della Polpetta, con dieci chef che interpreteranno questo piatto popolare; in programma anche un corso gratuito di aggiornamento per giornalisti che offrirà crediti formativi e un workshop sul tema Cultura, Prodotti Tipici e piatti tradizionali come risorsa per piccoli comuni e in questa sede si parlerà anche dei Parchi letterari con il presidente Stanislao de Marsanich.

Un evento davvero unico sia per originalità che per il luogo, la città di Montecatini, con le sue terme liberty e i suoi hotel prestigiosi che ospiteranno anche alcuni incontri e cene con gli chef.

Il programma è in via di definizione e sarà presto pubblicato sul sito del Festival http://www.foodandbook.it

Food&Book è un’iniziativa organizzata dall’Associazione Leggere Tutti in collaborazione con Agra Editrice, Comune di Montecatini Terme, Terme di Montecatini Spa, Istituto Alberghiero di Montecatini Terme, Slow Food.

http://www.foodandbook.it – https://www.facebook.com/foodebook – https://twitter.com/FoodeBook

Max