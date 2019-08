Alain Delon, malore per l’attore. È ictus

L’attore Alain Delon avrebbe subito un malore ed è ricoverato in ospedale. Lo hanno riferito i familiari della stella del cinema: Delon era stato già ricoverato lo scorso 14 giugno a Parigi.

Secondo le prime informazioni, Alain Delon avrebbe subito un infarto e un’emorragia cerebrale.

Aggiornamento ore 00.30

Il malore che ha portato Alain Delon in ospedale risale a qualche settimana fa, come hanno specificato i familiari dell’attore. Dopo il ricovero di giugno, un altro episodio che mette a rischio la sua salute in maniera abbastanza grave.

Alain Delon pochi giorni fa ha ricevuto la Palma d’oro alla carriera al festival di Cannes.

Aggiornamento ore 1.30

Arrivano dalla famiglia informazioni più precise sullo stato di salute di Alain Delon. L’attore avrebbe accusato un nuovo malore nella notte tra il 10 e l’11 luglio, e nel dettaglio avrebbe sofferto una emorragia cerebrale.

Da 20 giorni, quindi Alain Delon è ricoverato in terapia intensiva mentre ora è stato trasferito in una clinica svizzera. Attualmente le sue condizioni restano critiche, anche se la famiglia lascia intendere che in generale il recupero sembra incoraggiante.

“Le sue condizioni stabilizzate” ha detto il figlio dell’attore, Anthony Delon. “Mio padre ha avuto un problema cardio-vascolare e una leggera emorragia cerebrale”.

Aggiornamento ore 7.00