Albano: gli eventi dell’Anfiteatro Estate

Nell’ambito dell’ottava edizione di ‘Anfiteatro Estate‘, la rassegna estiva di spettacoli organizzati dalla cittadina di Albano Laziale, segnaliamo da qui a lunedì una serie di eventi assolutamente imperdibili, quale valida alternativa per trascorrere qualche serata al fresco ridendo. Tra i prossimi appuntamenti in vista, imperdibile la serata dell’8 agosto con il ‘Cattivissimo Max‘, di Max Giusti.

Cattivissimo Max… Giusti

Con il suo caratteristico stile dinamico, Max ci invita a seguirlo in un viaggio comico di circa due ore, un susseguirsi di monologhi e aneddoti vissuti che rimbalzano in un continuo pini pong fra ieri e oggi.

L’alternarsi fra ciò che è stato e la vita frenetica e smart dei giorni nostri, paleserà quanto è cambiato il concetto di quotidianità basato sul lavoro, il tempo libero e i rapporti interpersonali. Ad esempio, il bombardamento sistematico di offerte on line ha influenzato fortemente le nostre scelte su dove e quando andare in vacanza, come tenersi in forma, cosa acquistare – Oppure i numerosi programmi televisivi dì cucina che hanno rivoluzionato la quotidianità cambiando completamente il concetto di “casareccio”; e ancora, i social o le nuove mode che hanno cambiato i metodi di relazionarsi all’altro sesso, soprattutto per chi, avendo circa 50 anni, era abituato a tutt’altro. Gli spettatori si ritroveranno protagonisti e Max, accompagnato sul palco dalla storica SuperMax Band, si ritroverà tra gli spettatori in un turbinio di ritmo sorprese e risate che lasceranno il pubblico a bocca aperta! Non mancheranno, per finire, le sue fortunate interpretazioni di “Tale e Quale“, come Boy George, Al Bano, Renato Zero, Vasco Rossi, gli indimenticati Franco Califano e Pierangelo Bertoli.

L’Orchestraccia sul palcoscenico

Altrettanto valido ed interessante invece la sera dopo, il 9 agosto, con il concerto dell’iminitabile Orchestraccia.

Questo “gruppo itinerante folk-rock romano“, si compone in modo creativo e disordinato di attori, cantautori, musicisti, performers. Musica e teatro si fondono grazie alla presenza di musicisti cantanti e attori che si alternano su palco con un repertorio di canzoni e testi editi e inediti.

Questi brani sono stati riarrangiati in modo attuale pur mantenendo le sonorità, o meglio, il sentore dei brani originali. Lo speciale vuole essere una piacevole sorpresa dove il pubblico sarà chiamato ad interagire con gli artisti e fare in modo che platea e palco diventino un solo sito ad ospitare gente di Roma.

Max