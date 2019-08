Albano: gli eventi dell’Anfiteatro Estate

Nell’ambito dell’ottava edizione di ‘Anfiteatro Estate‘, la rassegna estiva di spettacoli organizzati dalla cittadina di Albano Laziale, segnaliamo da qui a lunedì una serie di eventi assolutamente imperdibili, quale valida alternativa per trascorrere qualche serata al fresco ridendo.

Stasera ad esempio ci sono gli irresistibili Lillo & Greg con il loro ‘Best Off’.

Come ben speiga il titolo stesso, si tratta di uno spettacolo imperdibile, che offre tutto il meglio dello storico duo romano: sul palco infatti vengono riproposti con la loro solita bravura e spontaneità i grandi successi del loro repertorio teatrale, televisivo e radiofonico. Nonostante gli anni, il duo sembra inossidabile e regala tanti momenti di grasse risate… fino alle lacrime!

Gli sketch si susseguono numerosi con grande scorrevolezza e le due ore di spettacolo passano velocemente. Fin dall’inizio Lillo & Greg coinvolgono e divertono il pubblico mettendo in scena dei provini improbabili, volti a reclutare aspiranti attori per lo stesso spettacolo. Si passa in seguito a dei divertenti sketch che mettono in risalto le grandi differenze tra il pensiero e i comportamenti del mondo maschile e di quello femminile, e ad altri siparietti di breve durata ma di grande comicità: dall’esilarante “che l’hai visto?” alla scena di 4 “improbabili lavoratori”, che si incontrano per caso su uno stesso vagone di un treno, passando inoltre per le brevissime e comicissime gag e per la poesia finale di Greg (ma anche un po’ dì Lillo!). Una miscela esplosiva ed esilarante rappresentata da tutto il meglio di Lillo&Greg!

Sabato 3 agosto

Sarà invece l’incontenibile ed irriverente Teo Mammucari, con ‘Più bella cosa non c’è‘, a divertire il pubblico del week-end.

Non sono bastati più di 20 programmi televisivi a tirare fuori la verità e i pensieri personali che Teo ha portato con sé per tutti questi anni.

In televisione, spesso si interpreta un personaggio, che, per quanto vicino alle proprie corde, resta sempre un alter-ego. Stavolta Teo dice basta, si spoglia della divisa televisiva da Iena e offre al pubblico í suoi difetti, la sua caratterialità dalle mille sfaccettature, le sue abitudini e i suoi errori, sicuro del fatto che il pubblico apprezzerà questa sua sincerità. Per questo sceglie il teatro e sposa il progetto di presentare un monologo dove può finalmente parlare liberamente, sempre con il suo cinismo, di amore, della gioia di essere diventato padre e della speranza di uscire dalle regole sociali imposte, di quello che è accaduto, sta accadendo e probabilmente accadrà nel suo mondo. Uno spettacolo la cui cifra si potrebbe definire ‘comicità introspettiva’, che viaggia attraverso tutto ciò che l’artista ha vissuto negli ultimi 20 anni, personalmente e professionalmente.

‘Più bella cosa non c’è’ è il nuovo punto di partenza di Teo Mammucari attraverso la vita, uno spettacolo da non perdere. Nei gradini più alti dell’originalità e del panorama comico italiano..

Domenica 4 agosto

Una domenica divertente ed interessante con la ‘La Vedova Allegra‘, proposta pr l’occasione dalla Compagnia Italiana di Operette.

Parliamo di una Compagnia che è sicuramente la più antica tra le molte esistenti. Potremmo definirla senza dubbio la Compagnia Storica di Operette in Italia. Nata nel 1953 quando Sergio Corucci rilevò una piccola compagnia Sull’orlo del fallimento e, grazie alle sue capacità organizzative e gestionali maturate in anni di lavoro presso grandi teatri toscani quali il Teatro Verdi di Pisa e il Teatro Giglio di Lucca, diede vita ad una magia che dura tutt’ora.

‘La Vedova Allegra’, celebre operetta musicata in maniera magistrale da F. Lehar, è ambientata a Parigi, presso l’Ambasciata del Pontevedro e ha per protagonista Hanna Glavary, vedova del ricco banchiere di corte. L’ambasciatore Pontevedrino, il Barone Zeta, riceve l’ordine di combinare un matrimonio tra Hanna e un compatriota per far si che la dote della ricca vedova resti nelle casse dello Stato.

Il Barone Zeta, coadiuvato da Njegus segretario un po’ pasticcione, tenta di risolvere la situazione, innescando però una serie di equivoci comici trascinanti che condurranno nonostante tutto ad un lieto fine.

Lunedì 5 agosto

Immancabile ad ‘Anfiteatro Estate’ anche la commedia, che qui esplode attraverso tutte le qualità attoriali di artisti come Paola Quattrini, Gianluca Ramazzotti, Paola barale, Antonio Catania, Marco Cavallaro, e Nini Salerno, che portano sul palco di Albano ‘Se devi dire una bugia dilla grossa‘.

Riprendere uno spettacolo come questo, cavallo di battaglia della Ditta Dorelli, Quattrini, Guida, dopo 30 anni dalla prima rappresentazione del 1986, è come avere in mano una cambiale sicurissima.

La versione attualizzata da Iaia Fiastri con un cast eccellente, vede protagonisti Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e la partecipazione di Paola Quattrini che per la terza volta interpreterà il ruolo della moglie dell’onorevole Natalia. Lo spettacolo inoltre vedrà la presenza di Paola Barale nel ruolo di Susanna Rolandi già interpretato da Gloria Guida e Anna Falchi. Il cast comprende anche Niní Salerno e Marco Cavallaro.

Info e prevendite: 391 3793954. Il botteghino, che si trova ad Albano in via dell’Anfiteatro Romano 40, è aperto il giorno degli spettacoli dalle 18.00.

