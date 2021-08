Albano, il sindaco Borrelli presente in discarica, controlli sui TIR

Il sindaco di Albano Massimiliano Borelli è in discarica anche stamattina, per parlare coi cittadini, associazioni e comitati territoriali presenti sul posto e per eseguire i controlli sui tir carichi di rifiuti indifferenziati provenienti da Roma da interrare nell’invaso della locale discarica.

Il sito industriale è stato riaperto dallo scorso 2 agosto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi con un’ordinanza che porta la data 15 luglio scorso, seguita il 16 luglio da un’ordinanza del Governatore del Lazio Nicola Zingaretti.

Nel mentre, il controllo della via consolare Ardeatina è passato nelle mani di Roma Capitale visto che i Corpi locali non erano in grado di garantire adeguata presenza numerica in vista delle riaperture delle scuole a settembre. Sindaco e delegati delle associazioni sono già all’interno del sito, verificando la qualità del pattume giunto sul posto stamattina.