Albano Laziale: in servizio i nuovi scuolabus, entro gennaio altri nuovi mezzi

Nel rispetto di quanto già comunicato in precedenza, questa mattina sono stati messi in servizio i primi tre nuovi mezzi per il Trasporto Scolastico. Come previsto dal Capitolato di Gara, entro gennaio 2020 arriveranno gli altri nuovi bus che andranno a rinnovare completamente la flotta a disposizione per lo svolgimento del servizio.

Il Trasporto Scolastico ha già registrato, a partire dalle scorse settimane, un evidente miglioramento, come riconosciuto anche da numerosi genitori che hanno preso parte all’incontro di martedì 22 ottobre in municipio con la ditta erogatrice del servizio, promosso dal Sindaco Nicola Marini e dall’Assessore ai Trasporti, Stefania Cavalieri.