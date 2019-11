Albano Laziale, Trasporti: le precisazioni dell’Assessore Cavalieri sulla manifestazione di USB

A proposito della manifestazione indetta ieri dal sindacato USB, alla quale hanno partecipato meno di dieci persone, compresi i dipendenti iscritti, l’Assessore ai Trasporti del Comune di Albano Laziale, Stefania Cavalieri, precisa quanto segue: «Il Comune di Albano Laziale, come più volte chiarito dal sindaco Nicola Marini, è in regola con i pagamenti sia per il servizio Scuolabus sia per il TPL. Sono vicina ai lavoratori e alle loro famiglie, ma gli eventuali ritardi non dipendono da nostre mancanze. Ho avuto modo, durante la protesta, di ribadire ai dipendenti la nostra estraneità. Stupisce come alcuni esponenti di partiti politici strumentalizzino e cavalchino, a tutto danno di famiglie e lavoratori, una vicenda che nulla a che fare con il Comune di Albano Laziale».