Albano Laziale, Trasporto: precisazione dell’Amministrazione sulla manifestazione sindacale USB

In riferimento al sit-in in programma martedì 5 novembre alle ore 10.30 organizzato dai lavoratori aderenti all’Unione Sindacale di Base, si evidenzia che il Comune di Albano Laziale è in regola con i pagamenti relativi al servizio di Scuolabus e al servizio di Trasporto Pubblico Locale. Si sottolinea che lo sciopero precedentemente richiamato è stato indetto dalla sola sigla sindacale USB a cui risulterebbero iscritti soltanto 3 dipendenti. Inoltre, in data 31 ottobre 2019, la società AGO UNO ha comunicato di aver saldato la 14esima mensilità nel rispetto degli impegni presi con i lavoratori e che il sindacato FAISA – CISAL considera “chiusa con esito positivo la fase di raffreddamento delle procedure attivate in data 30 settembre 2019”. Occorre anche considerare che i disservizi relativi agli Scuolabus sono stati superati, come ampiamente riconosciuto dai genitori presenti ad un recente incontro organizzato dall’Amministrazione Comunale.

Nel ribadire la disponibilità dell’Amministrazione Comunale ad un confronto con tutte le rappresentanze sindacali, si sottolinea l’estraneità alle problematiche lamentate e alla base della manifestazione indetta per il prossimo 5 novembre.