Albosaggia, si trovano l’orso a 100 metri: attimi di paura per una famiglia

Incontro ravvicinato con un orso in Valtellina. E’ accaduto sabato scorso nei boschi delle Alpi Orobie, sui monti di Albosaggia, in provincia di Sondrio. A raccontare l’accaduto è il sindaco Graziano Murada: “La famiglia mi ha comunicato dell’incontro avvenuto a quota 1700 metri in località Cornasci, a valle del lago della Casera, nel territorio del nostro paese. Erano a circa 100 metri di distanza e si sono subito allontanati dal plantigrado. Ma lo spavento non è stato poco”.

“I componenti della famiglia risiedono ad Albosaggia e con un comportamento esemplare si sono allontanati dall’animale in tutta calma, senza suscitare alcuna reazione da parte dell’orso”, ha aggiunto il primo cittadino che come prassi ha informato la polizia provinciale di Sondrio.

Infine alcune indicazioni da parte del sindaco. “Il suggerimento che do in casi del genere è di non avvicinarsi assolutamente, magari per scattare foto o effettuare filmati con i cellulari, e di segnalare la presenza in tempi rapidi agli uffici comunali o alla polizia provinciale per le opportune iniziative sul piano preventivo”.