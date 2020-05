Alchimista, chi è il corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne

Lunedì 4 maggio Uomini e Donne è tornato alla sua formula originale con protagonisti in studio, sfilate e i soliti colpi di scena. Una partenza col botto dopo due settimane di transizione in cui Gemma Galgani e Giovanna Abate hanno portato avanti delle conoscenze attraverso delle chat. Un nuovo modo di intendere il corteggiamento culminato poi con l’arrivo in studio dei misteriosi spasimanti.

Prima è stato il turno di Sirius entrato per Gemma, poi di Alchimista, corteggiatore di Giovanna Abate. La tronista, infatti, ha scelto di conoscere dal vivo lo spasimante che attraverso le parole è riuscita a conquistarla, guadagnandosi così l’opportunità di arrivare in studio per palserasi dopo giorni di sole parole. Ma chi è Alchimista? Proviamo a scoprirlo.

Alchimista, chi è il corteggiatore che Giovanna reputa un genio

“A me lui ha detto che questo lo avrebbe aiutato a farsi conoscere e a conoscerci diversamente. Secondo me tu sei folle e geniale”, ha dichiarato Giovanna a proposito di Alchimista. Il corteggiatore misterioso riuscirà a conquistare la tronista anche attraverso gesti e sguardi? La risposta arriverà solo nelle prossime puntate di uomini e Donne.

Ma chi è in realtà l’Alchimista: lui stesso si era descritto in una delle puntate precedenti: “Oggi ho 26 anni e mezzo abbondanti ma me ne sento addosso di più. Negli ultimi 3 anni ho vissuto e lavorato tra Formentera (2 volte), Milano e Firenze. Tutto questo mi ha arricchito e insegnato tanto, mi ha messo di fronte ai miei limiti e alle mie insicurezze; obbligandomi a trovare la forza per andare avanti comunque senza scuse. Ho imparato a conoscermi, apprezzarmi e accettare i miei difetti. La situazione attuale ha bloccato e rimandato i miei piani, mi sento un po’ come un leone in gabbia”, ha affermato.