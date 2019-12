Ale Ice si racconta attraverso ‘Alessandro’

Da oggi, venerdì 13 dicembre, è disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming ‘Bambino’ (backl.ink/91653657), l’ultimo dei quattro singoli che compongono ‘Alessandro’, l’Ep acustico del giovane artista bellunese, classe ’99. E’ un brano in cui Ale Ice ripensa alla propria infanzia come un periodo molto felice, augurando a se stesso di vivere il proprio futuro con lo stesso entusiasmo di un tempo. Come racconta l’artista racconta: “Quando ero piccolo, nonostante i problemi familiari, tutto sembrava magico e perfetto. Ora sono adulto e vorrei la forza di me bambino per affrontare la vita, magari con la possibilità di rimediare alle ferite che il tempo ci ha lasciato addosso. Alessandro sono io in musica. È un progetto che nasce volutamente minimal, spoglio da mode, e ispirato alla musica degli anni Settanta e Ottanta per concentrarsi unicamente sulla verità dell’essere se stessi. ‘Alessandro’ nasce infatti in un momento in cui guardandomi intorno non facevo altro che sentirmi inadatto, fuori posto, fuori tempo. Ormai la quantità conta più della qualità e per questo motivo ritrovare l’essenza della musica non può che voler dire ridurla all’osso, ai soli due strumenti di chitarra e voce”.

Alessandro Minichino, in arte ALE ICE, è nato a Maratea (PZ) il 03 maggio 1999. Vive i primi due anni della sua vita in un piccolo paese della provincia di Salerno ai confini con la Basilicata. È cresciuto e si è formato in Veneto, nella provincia di Belluno. Ha dimostrato fin da piccolo grande interesse per l’arte a tutto tondo, dall’attitudine al disegno alla passione per la musica, prediligendo il cantautorato degli anni Settanta e Ottanta. Crescendo ha coltivato sempre più queste passioni; ha infatti intrapreso percorsi di studio affini (liceo artistico e ora il Mita, l’accademia internazionale di tatuaggio artistico), riempiendo tutti i vuoti con la musica, il disegno e la scrittura. A 16 anni col nome d’arte di Ale ice scrive e pubblica l’ep “È Solo L’inizio” (2015), un lavoro prettamente rap nel quale è presente il featuring con M2k, rapper campano membro della “Double haitch crew”. Di questo e di tutti i lavori che seguono, Alessandro cura gli artwork e le cover. Negli anni successivi incide due mixtape: “Equilibrio” (2017), dalle rime dirette, in cui riflette su un mondo ingiusto nel quale bisogna trovare posto, e “Nirvana” (2018), da cui è stato estrapolato il singolo “Tieni duro” a cui ha seguito il primo street video con la regia di Samuele Dalò. Il video di “Tieni duro” è stato poi recensito dagli “Arcade Boyz”, noti youtuber. Ora è in cantiere un lavoro nuovo, più maturo e distante dai lavori precedenti: “ALESSANDRO”, un ep acustico ispirato al cantautorato italiano, al cui interno troviamo anche la collaborazione con Simone Da Pra in “Nato fuori tempo”.

https://instagram.com/ale.ice?igshid=1xstynpbrvr95 – https://www.facebook.com/aleice.official

Max