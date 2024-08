Alemanno: “Vannacci può essere aggregatore”

Roberto Vannacci può fare da federatore per la destra sovranista italiana ma è da escludere un suo addio alla Lega, almeno per ora.

A crederlo è Gianni Alemanno, segretario del Movimento Indipendenza, che all’Adnkronos parla così. “Sì, Vannacci può essere un aggregatore per la destra sovranista. Ma non credo che uscirà dalla Lega a pochi mesi dall’elezione al Parlamento Ue. Svilupperà una attività associativa, ma almeno fino a quando non ci sarà un chiarimento interno rimarrà fedele al partito di Matteo Salvini”, dice l’ex sindaco di Roma.

Prevede una resa dei conti nella Lega tra gli anti-Vannacci e i suoi sostenitori? “Non mi intrometto nella vita degli altri partiti ma certamente mi auguro che la Lega chiarisca gli equivoci che ci sono sulla sua linea politica e prenda una posizione coerentemente sovranista, come sembra stia iniziando a fare sulla questione delle armi italiane destinate all’Ucraina.”

In ogni caso – prosegue Alemanno – noi del Movimento Indipendenza andremo avanti per la nostra strada, che è quella di interpretare in maniera rigorosa il sovranismo sociale, contrario al liberismo della Ue e al bellicismo della Nato”.

