Alessandria, aggredisce l’ex con un coltello e minaccia di incendiare l’abitazione

Un uomo di 41 anni è stato arrestato ad Alessandria dopo aver attaccato l’ex compagna e il fratello invalido della donna, brandendo un coltello e minacciando di dare fuoco alla casa. In preda all’alcol e in uno stato di alterazione psicofisica, l’uomo si è recato presso la residenza della donna, iniziando a minacciare di morte entrambi i presenti. Nonostante il tentativo della donna di respingere l’aggressore, l’uomo l’ha colpita con un calcio violento e ha continuato a minacciare di incendiare l’abitazione. L’intervento tempestivo di due pattuglie dei Carabinieri di Ottiglio e Ponzano ha permesso di fermare l’aggressore e mettere in sicurezza le vittime. L’uomo è stato portato presso la casa circondariale di Vercelli ed è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’uomo di 41 anni, in evidente stato di alterazione dovuto all’alcol, si è presentato alla porta della sua ex compagna con intenzioni minacciose. Con un coltello in mano, l’uomo ha iniziato a proferire insulti e minacce di morte sia contro la donna che contro il fratello invalido che si trovava in casa. La situazione è rapidamente degenerata quando la donna ha cercato di farlo uscire dall’abitazione, provocando una reazione violenta da parte dell’uomo che, con un calcio, l’ha colpita alla schiena.

La situazione è diventata critica, tanto che la donna è riuscita a chiamare il numero di emergenza 112. Due pattuglie dei Carabinieri, provenienti dalle stazioni di Ottiglio e Ponzano, sono accorse sul luogo per intervenire. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato l’uomo in uno stato di forte agitazione, ancora armato e intenzionato a causare ulteriori danni. Dopo aver tentato di calmare l’aggressore, i Carabinieri sono riusciti, non senza difficoltà, a immobilizzarlo e a mettere in salvo le persone coinvolte. Durante l’operazione, l’uomo ha opposto resistenza, cercando di sottrarsi all’arresto e lanciando insulti contro le forze dell’ordine.

A seguito dell’intervento delle forze dell’ordine, l’uomo è stato formalmente arrestato con diverse accuse a suo carico. Oltre all’aggressione e alle minacce rivolte alla sua ex compagna e al fratello invalido, il 41enne dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. Le azioni violente dell’uomo, che ha tentato di sfuggire all’arresto e ha oltraggiato i Carabinieri, hanno aggravato ulteriormente la sua posizione legale. Trasportato presso la casa circondariale di Vercelli, l’uomo rimane ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di ulteriori provvedimenti.

