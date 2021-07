Alessandrino, 23enne ferito da due colpi di pistola: è grave

Due colpi di pistola, uno alla guancia l’altro alla spalla, esplosi contro un ragazzo di 23 anni. La sparatoria è avvenuta a Roma, in viale Alessandrino. È successo intorno alle 19:30 all’esterno di un bar della zona. Sul caso indagano i carabinieri, che tengono in piedi ogni pista,

Secondo quanto ricostruito, a esplodere i due colpi di pistola, sarebbe stato un uomo fuggito subito dopo in sella a uno scooter, guidato da un’altra persona che lo stava aspettando. I due colpi hanno raggiunto punti potenzialmente letali: il 23enne è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Casilino e non sarebbe in pericolo di vita.

Articolo in aggiornamento.