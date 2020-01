Alessandro Cecchi Paone, il fidanzato del presentatore e giornalista e le precedenti storie

Noto ormai a tutti non soltanto per la sua vasta cultura ma anche per via del suo coming out con il quale ha pubblicamente dichiarato il suo orientamento sessuale, Alessandro Cecchi Paone è ormai da anni, anzi decenni, sulla cresta dell’onda dell’interesse mediatico.

Il noto giornalista e conduttore televisivo è apprezzato per la sua vasta conoscenza giornalistica e scientifica, ma anche per la sua decisione di aver pubblicamente condiviso il proprio orientamento sessuale. Tanto da attirare intorno a sé una crescente dose di interesse sulla sua vita privata. E in tanti si chiedono: chi è il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone? Dunque, chi è l’uomo che sta con il presentatore e giornalista?

Alessandro Cecchi Paone, chi è il fidanzato: flirt e vera relazione sentimentale del giornalista

Dopo aver dichiarato pubblicamente le proprie preferenze in ambito sessuale, Alessandro Cecchi Paone è stato fidanzato due volte e, in più, gli sono stati riconosciuti diversi flirt non confermati. Ma ora? Sappiamo se è fidanzato?

La vita di Alessandro Cecchi Paone dal punto di vista relazionale è stata piuttosto ricca di episodi. Il conduttore e giornalista è stato sposato per anni con Cristina Navarro, con la quale era legato da un profondo affetto. Ma è stato proprio durante il matrimonio con lei che ha iniziato a capire come il suo orientamento sessuale fosse cambiato (o diverso da ciò che riteneva proprio).

Tanto che nel 2003 è incappato in una relazione segreta con un amico. Con consapevolezza della propria identità nel ruolo di coppia, Alessandro Cecchi Paone ha pensato di dirlo alla compagna, ma non prima di capire se si fosse trattato di una infatuazione occasionale o di qualcosa di più serio e profondo.

Capito di essere ormai arrivato alla piena e consapevole scoperta della propria identità sessuale, Cecchi Paone ha confessao alla moglie la verità.

Cristina si allontanò dal marito per poi riavvicinarsi: da allora sono ottimi amici. Il oming out del suo amico invece è andato peggio perchè la moglie si è imbufalita e nonostante il divorzio, l’uomo ha deciso di mantenere segreto il proprio orientamento. Questo ha fatto crollare la storia con Alessandro Cecchi Paone.

E adesso? quel che è chiaro è il nome del primo fidanzato realmente noto del giornalista: il personal trainer Claudio Vany Fernandes. Dopo la loro storia, Alessandro Cecchi Paone ha riscoperto l’amore. Con chi?

Con un ballerino di origini brasiliane di nome Massimo. Ma anche questa storia si è esaurita, nel 2018. Adesso, dunque, il conduttore ha detto di essere alla ricerca del vero amore, e che ancora non l’ha trovato.