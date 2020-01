Alessandro Di Battista bacchettato su Instagram da attivisti del movimento

La foto della moschea di Jamkaran, postata su Instagram dal pentastellato Di Battista durante il suo viaggio reportage in Iran, non è passata inosservata ad alcuni attivisti del movimento. “Mentre tu sei in ferie, c’è un movimento alla deriva… O stai dentro o stai fuori” tuona il più battagliero. Ma la risposta stizzita di Di Battista non si è fatta attendere: “In vacanza a Khorramshahr a studiare il conflitto con l’Iraq per poter scrivere robe che non leggi altrove. Ma tu sei qui a giudicare in modo così superficiale”. Un altro utente Instagram ha invitato l’ex deputato a ringraziare i 5 stelle, “il più grande ufficio di collocamento al mondo”. Di Battista non si risparmia e replica anche lui: “Vivi nella tua bolla amico mio”. Un’inutile perdita di tempo insomma. Sono tanti anche i commenti dei sostenitori del politico pentastellato che lo invitano a risollevare le sorti del movimento.

Su una cosa però sono tutti d’accordo: si prevedono tempi cupi per chi vuol riveder le stelle.