Alessandro Graziani Uomini e Donne, chi è il corteggiatore di Giovanna: età e lavoro

Uomini e Donne torna su Canale 5 con un format tutto nuovo. Pochi protagonisti, niente abbracci o esterne, al centro solo le parole. Così Gemma Galgani e Giovanna Abate dovranno trovare l’amore. Per quanto riguarda la tronista ed ex corteggiatrice di Giulio Raselli c’è la possibilità di vedere i suoi corteggiatori anche attraverso lo schermo i videochiamata, per continuare il percorso lasciato sospeso settimane fa.

Tra i pretendenti alla ragazza romana c’è anche Alessandro Graziani, uno degli ultimi arrivati in trasmissione capace però in pochissime puntate di attirare su di sé le attenzioni di Giovanna e Sara Amira. Alla fine il ragazzo ha scelto di corteggiare la ragazza dagli occhi blu e la loro conoscenza continua ancora oggi, seppur a distanza.

Chi è Alessandro Graziani

Appena fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne Alessandro ha fatto parlare di sé. Il ragazzo, infatti, poche settimane prima era stato protagonista di Temptation Island, dove ha ricoperto il ruolo di tentatore, iniziando una stretta amicizia con Serena Enardu, compagna di Pago. Dopo l’esperienza sull’isola la scelta di arrivare a Uomini e Donne per trovare l’amore.

Alessandro è nato a Genova il 2 febbraio 19991, ha quindi 29 anni. Fisico atletico e imponente, derivato anche dalla sua grande passione per lo sport, soprattutto per la pallavolo, che pratica ad alti livelli. Il suo interessamento per Giovanna non si è affievolito col passare delle settimane, tanto che il ragazzo ha confessato il suo rinnovato interesse in puntata.