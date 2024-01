Alessandro Rossi nuovo presidente di SIMG

Arriva una nuova figura per la Società Italiana di medicina Generale e delle Cure Primarie – SIMG. Alessandro Rossi è il nuovo Presidente. Dopo la nomina avvenuta durante il 40° Congresso Nazionale della società scientifica lo scorso novembre nella città di Firenze, adesso Rossi segue l’attuale presidente emerito Claudio Cricelli.

Ad entrare in carica c’è anche il nuovo Consiglio e la Giunta. “Il nuovo anno inizia con un gruppo dirigente nazionale e regionale ampiamente rinnovato con l’elezione di molti giovani che hanno già ampiamente dimostrato il proprio valore – ha detto Cricelli – da oggi assumo la carica di Presidente Emerito: in questo ruolo istituzionale affiancherò il Presidente e gli organismi Direttivi nelle funzioni di Management tecnico e di supporto politico all’associazione che accanto ad Aldo Pagni ho fondato e diretto per oltre 42 anni. La SIMG costituisce una realtà evoluta ed è leader di processi e soluzioni avanzate ed innovative che rappresentano motivo di profonda soddisfazione ed orgoglio per la professione della Medicina Generale. Rivolgo un caro saluto a tutti i soci, ai dirigenti, agli amici e ai collaboratori che hanno consentito la costruzione di questa realtà associativa e scientifica straordinaria”.

In carica anche la nuova giunta: Ignazio Grattagliano il nuovo Vicepresidente; Gaetano Piccinocchi il Tesoriere, Luigi Spigola il Segretario, e poi Pierangelo Lora Aprile, Valeria Zurlo, Daniele Morini, Rosanna Cantarini, Damiano Parretti, Maurizio Cancian, Gerardo Medea, Martina Musto, Stefano Celotto, Luigi Galvano, due membri di diritto Claudio Cricelli e Ovidio Brignoli, Presidente Fondazione SIMG.