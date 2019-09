Alessandro Zarino, chi è il tronista di Uomini e Donne: età e vita privata. Da muratore a idolo delle ragazze

È iniziata oggi la nuova stagione di Uomini e Donne, la fortunata trasmissione condotta da Maria De Filippi che ha l’obiettivo di far innamorare. Nella prima puntata di oggi 16 settembre è andato in scena il trono over, mentre nelle prossime ore sarà il momento del trono classico.

Si è già alzato il sipario sui nuovi tronisti di Uomini e Donne, tra cui spicca il bel Alessandro Zarino, 28enne napoletano arrivato su una delle poltrone più ambite dai giovani grazie alla sua partecipazione a Temptation island nel ruolo di tentatore. È infatti noto il suo avvicinamento Jessica Battistello, che nonostante tutto ha poi deciso di non continuare la frequentazione con il nuovo tronista alla fine del percorso nel villaggio.

Chi è Alessandro Zarino

Alessandro Zarino è nato a Napoli il 28 marzo 1991, ed è diventato noto al grande pubblico grazie alla partecipazione a Temptation Island. Amante dei social e della palestra, ha forgiato il suo fisico grazie al crossfit, di cui è diventato anche insegnante.

Ha vissuto per un periodo in Australia, dove ha avuto modo di lavorare come muratore, cameriere e alla fine come chef. Cerca una ragazza tranquilla per instaurare un rapporto sincero e leale che possa durare nel tempo.

Il 28enne è pronto quindi a mettersi in gioco sul trono di Uomini e Donne, dove cercherà l’anima gemella. Ci riuscirà? Per scoprirlo non resta altro che seguire con attenzione il programma di Maria De Filippi.