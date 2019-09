Alessia Marcuzzi: nudo tropicale, social: ‘sei una mamma…”

Alessia Marcuzzi senza veli? Nessuna sorpresa anzi, forse la vera notizia sarebbe vederla ‘iper-coperta’ senza lasciar intravedere nemmeno la caviglia. Negli anni infatti, senza contare le mise televisive spesso molto generose di dettagli, tra calendari, backstage, vacanze esotiche, e innumerevoli selfie ‘casalinghi’, la nota conduttrice ci ha ormai ‘abituati’ alle sue fisiche fattezze. Evidentemente a lei piace così anzi, nonostante tutto, ogni suo ‘reportage azzardato’ continua puntualmente a ricevere valanghe di ‘like’, cuoricini, e complimenti di ogni genere, persino ‘coccolando’ l’ego della protagonista (“Ma tu la carta d’identità l’hai bruciata! Complimenti”).

Così su Instagram è comparso l’ennesimo nudo della Marcuzzi dove, su uno sfondo marino tropicale, la conduttrice appare completamente nuda coperta soltanto dalle sue borse colorate. Inevitabili però anche le reazioni di diversi utenti, come “Ma sei sempre nuda…sei una mamma …un po di rispetto per tua figlia..“. Sullo stesso tema anche le altre testimonianze di disapprovazione: “Ma un po’ di rispetto per i tuoi figli non hai bisogno di fare foto nuda, non hai più 20 anni, ogni frutto la sua stagione“. Mentre i più duri la bollano come “ridicola”, c’è chi ‘prova a farle capire’ che “sei una donna matura un ottima conduttrice non hai bisogno di queste foto da new entry nel mondo dello spettacolo, perdi punti”… E lei? Al momento nessuna replica, d’altra parte con alle spalle gli oltre 100mila ‘like’ raccolti in pochissimo tempo avrà rafforzato la sua convinzione di fare bene così…

Max