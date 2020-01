Alessia Navarro: chi è l’attrice moglie di Pino Insegno

Alessia Navarro è un’attrice italiana, attuale moglie del doppiatore e attore Pino Insegno. Nata a Cori, vicino Latina, nel 1979, il suo nome completo è Alessia Caciotti Navarro.

Alessia Navarro: chi è, età, altezza, figli Instagram dell’attrice moglie di Pino Insegno

Alessia Navarro ha vent’anni in meno di suo marito Pino Insegno. Alta 1,60, laureata in Antropologia Culturale, ha conosciuto il suo lui durante le lavorazioni di Un marito per due. Da questa relazione sono nati due figli, Alessandro nel 2014 e il secondogenito ad agosto 2019.

Negli anni 2000 Alessia Navarro ha frequentato la Scuola di tecniche dello spettacolo e l’Accademia del Cinema di Roma, essendo appassionata di recitazione. Nella sua carriera diversi ruoli come attrice nelle fiction italiane: una su tutte, Un medico in famiglia nel 2015.

Tanti i film che hanno visto la sua partecipazione, come La banalità del male (2014), Hope Lost e The Sweepers. La Navarro è attiva anche a teatro: ha partecipato nelle opere Un marito per due, L’ultima notte, Frida Kahlo – Il ritratto di una donna, Follia ed Il fu Mattia Pascal.