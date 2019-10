Atteso da tante fan (ma non solo al da quelle al femminile) uno dei protagonisti di Imma Tararanni, Alessio Lapice si sta prendendo le scene. Ma chi è Alessio Lapice?

Cosa sappiamo di lui, cosa può essere raccontato della sua vita privata e di quelli che sono stati i passi cruciali della sua carriera? Ecco tutto ciò che sappiamo su di lui.

Alessio Lapice, chi è: età, carriera, vita privata dell’attore di Imma Tataranni

Alessio Lapice è un giovane attore italiano che in queste settimane troviamo in tv su Rai 1 con la fiction Imma Tataranni-Sostituto procuratore. Ecco tutto quel che c’è da conoscere su di lui e sulla sua vita privata. Partiamo dalla sua enorme popolarità sui social. Questo, per esempio, è il suo profilo Instagram: alessiolapice.

Un mix di foto private, scatti di riconoscimenti e impressionanti foto degne di pathos e carica interpretativa. Come questa:

https://www.instagram.com/p/ByiZBULCwN9/

Apprezzato davvero molto all’interno del panorama cinematografico italiano, Alessio Lapice ha fatto dell suo talento l’architrave di una costante ascesa. Ha infatti conquistato la stima e l’ammirazione di migliaia di persone che lo seguono con grande affetto.

Alessio Lapice, nascita, esordi, riconoscimenti, vita privata

Alessio Lapice è nato a Castellammare di Stabia il 12 agosto 1991. Ha scoperto la passione per il cinema a 17 anni, partecipando con un piccolo ruolo a una rappresentazione teatrale allestita da un gruppo di amici. Dopo il diploma si è trasferito a Milano per lavorare come modello e studiare recitazione presso il Centro teatro attivo, poi è approdato a Roma per frequentare l’accademia Duse International fondata da Francesca De Sapio e Giuseppe Perruccio, proseguendo gli studi con Ivana Chubbuck e Michael Margotta.

Nel 2015 Alessio Lapice ha preso parte alla fiction trasmessa su Rai 1 Sotto copertura e successivamente all’episodio conclusivo di Don Matteo 10. Sempre nel 2015 è stato impegnato nella serie televisiva russa Endless Summer diretta da Valentina Vlasova, mentre nel 2016 lo abbiamo visto nella miniserie televisiva Fuoco amico TF45 – Eroe per amore accanto a Raul Bova e Megan Montaneri. Alessio Lapice è quindi entrato nel cast della seconda stagione di Gomorra – La serie, interpretando Alfredo Natale.

Nel 2017 l’esordio al cinema recitando nel film Il padre d’Italia accanto a Luca Marinelli e Isabella Ragonese, e poco dopo il primo ruolo da protagonista in Tafanos, film girato in lingua inglese e diretto da Riccardo Paoletti.

Alessio Lapice è stato anche protagonista del film Nato a Casal di Principe diretto da Bruno Oliverio, presentato fuori concorso alla 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Nel 2019 è uscito Il primo re di Matteo Rovere, film storico in cui Lapice e Alessandro Borghi interpretano rispettivamente i ruoli di Romolo e Remo.

Lo scorso settembre, infine, si è calato nei panni dell’appuntato Ippazio Calogiuri, nella serie televisiva Imma Tataranni – Sostituto procuratore diretta da Francesco Amato e liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia editi da Einaudi.

Un curriculum di tutto rispetto, dunque. Non a caso il Nostro è stato inserito da Forbes Italia nella lista dei trenta giovani leader del futuro under 30 nella sezione “intrattenimento”. E la vita privata? Sull’argomento, purtroppo si sa pochissimo. A quanto pare, Alessio Lapice è molto riservato e non è dato sapere se abbia una relazione amorosa in corso. I più curiosi tengano comunque d’occhio il suo profilo Instagram, dove conta quasi 26mila followers.