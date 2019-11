Alfa presenta ‘Il giro del mondo’, i nuovo singolo

Dopo l’enorme successo di “Cin Cin”, appena certificato doppio platino, venerdì 29 novembre esce in digitale “Il giro del mondo”, il nuovo singolo di ALFA, disponibile in pre-save su Spotify al seguente link: Alfa.lnk.to/IGDM_Pre. Il brano anticipa il progetto discografico “Before Wanderlust” (Wanderlust Society / Artist First), in uscita venerdì 13 dicembre. Il disco è disponibile in edizione limitata autografata in pre-order su Music First: https://musicfirst.it/722-alfa-before-wanderlust.

“Con “Il giro del mondo” ci siamo immaginati che cosa accadrebbe se avessimo soltanto qualche ora prima della fine del mondo – racconta Alfa – Personalmente andrei dalla persona a cui è dedicata la canzone per dirle cose che non le ho mai detto. Scriverla è stata una valvola di sfogo, è uno dei pezzi che mi piace di più del nuovo progetto”.

‘Before Wanderlust’ non è altro che un assaggio della nuova musica a cui sta lavorando da mesi ALFA, per salutare un anno che gli ha regalato uno straordinario successo e per accogliere a braccia aperte tutte le novità che gli riserverà il 2020. Il progetto conterrà pezzi già editi e prodotti da Yanomi, oltre a nuovi brani.

Andrea De Filippi, in arte Alfa, è un cantante genovese, classe 2000. Il suo stile musicale oscilla tra il pop, il rap e l’indie. A 8 anni inizia a suonare la chitarra e il pianoforte e a 15 inizia a partecipare ai contest di freestyle. Nonostante la giovane età, in meno di un anno ha totalizzato più di 28 milioni di views su YouTube e più di 63 milioni di streams su Spotify. I suoi ultimi quattro video sono entrati nelle tendenze di YouTube. Alfa ha totalizzato numeri importanti anche su Tik Tok: due delle sue canzoni sono state condivise in oltre 5 milioni di video. I suoi pezzi sono arrivati anche a numerosi big, e persino il rapper americano Macklemore lo ha condiviso nelle sue storie Instagram. Da circa un anno collabora con il produttore Yanomi. Il suo brano “Cin Cin” ha collezionato oltre 40 milioni di stream totali (entrando in tutte le classifiche italiane, raggiungendo anche la Top 10 della Viral Global) ottenendo la certificazione singolo di doppio platino della FIMI/GFK. Il video del brano conta ad oggi oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, ed è uno dei primi Vertical Video in Italia, realizzato senza telecamere, e racconta una storia d’amore dal punto di vista di un telefono.

www.instagram.com/alfaadf – www.spoti.fi/2ZiXUi8 – www.youtube.com/user/andreaandrew2208

