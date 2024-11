Alfonsi: “Grande partecipazione”, per la domenica ecologica

La Domenica ecologica a Roma è stata una giornata di eventi e di grande successo. Così, se non altro, l’ha definita Alfonsi: ovvero come un momento di “grande partecipazione cittadina”. Un appuntamento con la sostenibilità ma non solo: una lunga serie di eventi, di kermesse e di situazione di condivisione collettiva.

Tanti i momenti ludici e ricreativi: trampolieri ai concerti, vari spettacoli per bambini e anche i classici clown in giro per la città: la domenica dell’off limits per i veicoli più inquinanti è diventata una giornata indimenticabile per molti.

Alfonsi: grande partecipazione

Nel corso della prima domenica ecologica si sono visti numerosi eventi in giro per la città. Oltre 40 attività per grandi e piccoli, come ha voluto sottolineare l’assessora all’ambiente e rifiuti Sabrina Alfonsi: “Una grande partecipazione cittadina”.

Tramite un bando di Zétema, sono state selezionate le proposte delle associazioni culturali Alt Academy, Circo Verde, Finisterre, Clivis e Officina delle culture. In cinque postazioni in Via dei Fori Imperiali, dalle 10 alle 19 si sono visti spettacoli per bambini con clown, trampolieri e giocolieri, concerti di vario tipo, dal gospel, al jazz, passando per la musica balcanica e le percussioni brasiliane, marching bands, ensemble di chitarristi e flautisti.

leggi anche: Prima domenica ecologica a Roma, stop alla circolazione nella Fascia Verde: orari e deroghe

Nel parcheggio all’altezza di via San Pietro in carcere si sono tenute le performance di breakdance acrobatica, il ‘Riciclato Circo Musicale’. Ai Giardini del Foro Traiano vi sono state le esibizioni dei Trampolieri Itineranti. Alla postazione nella piazzetta SS: Luca e Martina si ecco l’ensemble del Circo Diatonico con performance di giocoleria. E ancora, all’altezza del Punto informativo turistico ecco lo spettacolo per bambini ‘Se mio nonno fosse un gatto’ ispirato ai racconti di Gianni Rodari, seguito dalle esibizioni musicali dell’ensemble di ottoni Amorklab che ha proposto un repertorio della tradizione balcanica, di Tam Tam Motorola un ensemble di musica e danza africana e dell’orchestra di percussioni e ritmi brasiliani Criansa.

“Una bellissima giornata di grande partecipazione, un evento di città con cui si è animato il cuore del centro storico in occasione della prima delle cinque domeniche ecologiche previste per la stagione invernale 2024-2025 – ha commentato Alfonsi -. Abbiamo pensato le domeniche ecologiche come fondamentale momento di coinvolgimento della cittadinanza sull’importanza dell’impatto che anche i nostri comportamenti individuali hanno sul miglioramento delle qualità dell’ambiente della città”.