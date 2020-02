Alfonso e Ernesto Iaccarino, chi sono gli chef ospiti di Masterchef: storia e stelle Michelin

Come ogni giovedì torna Masterchef con le sue prove, i suoi piatti stellati e anche le note dolenti: le eliminazioni. Come spesso succede ad affiancare i tre chef Antonino Canavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli si aggiungeranno alcuni chef stellati che avranno un ruolo centrale nelle prove a cui prenderanno parte i partecipanti.

Nella puntata odierna gli ospiti sono in realtà due: padre e figlio. Masterchef ospiterà infatti Alfonso ed Ernesto Iaccarino, padre e figlio uniti in cucina. Non è facile infatti trovare un padre e un figlio che lavorino nello stesso ristorante e con la stessa passione che li accomuna. Per questo Iaccarino è sinonimo di qualità. Così come lo storico Don Alfonso 1890.

Iaccarino, quante stelle Michelin

Partiamo dalla domanda più frequente: quante stelle Michelin ha il ristorante Don Alfonso 1890 gestito da Alfonso ed Ernesto Iaccarino? Al momento due, fino al 2017 erano addirittura tre. Un attestato di stima profondissimo che pone il locale dei due Iaccarino in cima alle eccellenze italiane in fatto di ristorazione.

Una tradizione nata da lontanissimo. Alfonso Iaccarino, infatti, proviene da una famiglia di ristoratori, così come la moglie, che per anni ha viaggiato con lui alla ricerca di sapori, storie e gisti sempre nuovi. Motivo per cui con gli anni il suo ristorante è diventato tra i più celebri. Anche il figlio, Ernesto, è diventato uno chef e lavora in Don Alfonso 1890, nella speranza di poter ripercorrere le orme del padre.