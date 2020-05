Alfonso Trono Over, nuovo corteggiatore per Gemma: la sfida a Sirus è aperta

Alfonso Trono Over, nuovo corteggiatore per Gemma: la sfida a Sirus è...

Non avrà 26 anni, ma ha le idee chiare Alfonso, nuovo corteggiatore del Trono Over arrivato in studio per conoscere Gemma Galgani. Nella puntata di oggi 26 maggio, infatti, la dama torinese farà la conoscenza di un nuovo spasimante, che non ha paura di sfidare il giovane Sirius per conquistare l’interesse di Gemma.

Il primo sguardo che la dama gli riserva, estrapolato dal video di Witty Tv, a dir la verità non sembra far presagire un colpo di fulmine. Gemma lo guarderà infatti con aria quasi sufficiente. “Non so che impressione ti ho fatto”, le chiederà Alfonso. Del resto al momento Gem ha occhi solo per Nicola, che nel frattempo scambia like con Valentina su Instagram facendo ingelosire la dama di Torino.

Alfonso sfida Sirius

Non si è fatto intimidire dalla dfferenza d’età Alfonso, che con poche parole ha messo in chiaro il suo interesse per Gemma. “Non ho problemi a sfidarlo”, annuncia rivolgendosi al giovane Nicola. Mascherina al collo e camminata non troppo disinvolta, ha fatto così il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne Alfonso, che ha tirato però fuori gli artigli di fronte a Gemma.

Questa sua sicurezza avrà colpito la dama? Difficile dirlo ora, perché di Alfonso si sa ancora pochissimo, ma nel caso in cui Gems dovesse decidere di tenerlo sicuramente le prossime puntate saranno utili per conoscere meglio il nuovo cavaliere. Una cosa è certa: Gemma ha un nuovo corteggiatore, anche se ha occhi solo per Sirius.