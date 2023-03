Alfredo Cospito, il medico: “Ha perso un altro chilo”

(Adnkronos) – “Oggi Alfredo Cospito l’ho visto molto stanco e affaticato”. Lo riferisce il medico che questa mattina ha visitato l’anarchico, detenuto nel carcere di Opera al difensore Flavio Rossi Albertini. “Sta assumendo, acqua, the, zucchero e sale, non sta prendendo più integratori col potassio e non prende vitamine. Ha perso un altro chilo, quindi ora pesa 70 chili, e l’atrofia muscolare è marcatissima”. Il fatto che Cospito abbia ripreso a prendere un po’ di zucchero però “rende un po’ meno drammatica la situazione” aggiunge il medico.

Nel pomeriggio a Torino il corteo nazionale in solidarietà ad Alfredo Cospito. L’appuntamento per la mobilitazione, promossa da giorni su chat e siti d’area con lo slogan ‘La lotta non finisce!’, ma prosegue ‘a fianco di chi lotta’ contro il 41 bis, i Cpr e il sistema carcerario, è per le 16.30 in piazza Solferino. Attesa tra le 500 e mille persone. A vigilare un ingente schieramento di forze dell’ordine. Prosegue, intanto, l’attività della Digos torinese che tra ieri e oggi ha identificato una trentina di persone, non solo torinesi ma provenienti anche da altre città italiane e dalla Spagna, controllando auto e furgoni.