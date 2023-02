Alfredo Cospito, Nordio: “Procura indaga su rivelazioni Donzelli”

(Adnkronos) – “C’è un’indagine aperta dalla Procura di Roma per i reati di rivelazione e utilizzazione del segreto di ufficio, questa notizia rappresenta un elemento di novità di cui a questo punto, per il doveroso rispetto del lavoro degli inquirenti, non possiamo non tener conto”. Così in aula alla Camera il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, riferendosi al fascicolo aperto dai pm romani sulle dichiarazioni del deputato di Fdi Giovanni Donzelli, dopo l’esposto di Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi Sinistra. “Non me ne lavo le mani, c’è un’inchiesta della Procura” ribadisce il Guardasigilli.