Alfredo Cospito “peggiora, è molto debole e usa la sedia a rotelle”

(Adnkronos) – La situazione di Alfredo Cospito ”è in lento peggioramento, ormai termoregola malissimo, ha 4-5 maglie addosso, tre paia di pantaloni, ha sempre freddo. Non ce la fa più ad uscire e camminare nell’ora d’aria, si sente molto debole tanto che sta utilizzando la sedia a rotelle a questo lo avvilisce molto”. E’ questo il quadro clinico constatato dal medico che ha visitato in carcere l’anarchico e riferito al difensore, l’avvocato Flavio Rossi Albertini. Cospito è in sciopero della fame da tre mesi per protestare contro il regime del 41 bis a cui è sottoposto nel carcere di Sassari.

”Ieri mentre faceva una doccia verso le 23.30 Cospito è caduto a terra e ha sbattuto la faccia, si è rotto il naso ed è stato portato al pronto soccorso – ha spiegato il medico -. Gli hanno rimesso a posto la frattura scomposta e gli hanno dato antidolorifici’’.