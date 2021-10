Alitalia, dal 2000 buco nero conti: perdite per 11 miliardi

Un buco da 11 miliardi. A tanto ammontano le perdite cumulate da Alitalia negli ultimi 20 anni. Due decenni in cui l’ex compagnia di bandiera ha corso verso il baratro inanellando un risultato negativo dietro l’altro, a parte un’unica eccezione di utile nell’esercizio 2002, grazie però a partite straordinarie per la vendita delle azioni a Klm. E, infatti, per vedere la bottom line del conto economico con un risultato netto positivo bisogna riandare alle fine degli ’90, con la gestione di Domenico Cempella, quando l’alleanza strategica con gli olandesi volanti marciava a pieno ritmo.

Per Alitalia, il millennio si apre con perdite per 256 milioni nell’anno del clamoroso divorzio da Klm. La situazione peggiora nel 2001 quando sul trasporto aereo si abbatte lo tsunami scatenato dall’attacco alle Twin Towers. Il passivo supera i 900 milioni. Una boccata d’ossigeno nel 2002 con un utile da 93 milioni per poi imboccare di nuovo la discesa inarrestabile.

Nel 2003 i conti ritornano in profondo rosso (-512), peggiorano ancora nel 2004 (-844). Nel 2005, c’è un recupero e la perdita è contenuta a soli 168 milioni per poi tornare a lievitare nel 2006, e poi scendere nel 2007 a 495 milioni. Nel 2008 la compagnia viene commissariata e, dopo il nulla di fatto nella vendita ad Air France-Klm, scende in campo la cordata tutta italiana dei ‘capitani coraggiosi’. La compagnia parte senza il fardello dei debiti, 3 miliardi che rimangono a carico della collettività, e con l’obiettivo di un break even e ritorno all’utile nell’arco di piano.

Nel 2009, le perdite si attestano a 327 milioni per poi calare fino a 69 milioni nel 2011. Ma nel 2012 si inverte la tendenza e di nuovo il passivo si allarga per toccare quota 580 nel 2014, anno in cui dalla penisola arabica arriva il cavaliere bianco Etihad che entra nella compagnia con il 49% (non può andare oltre essendo un vettore extracomunitario).

Ma anche il piano industriale orchestrato sotto la regia di Abu Dhabi non porta il rilancio annunciato. Anzi. Di nuovo il rosso torna a crescere con perdite di 408 milioni e di 496 nel 2016. Alitalia Sai arriva al capolinea e il 2 maggio del 2017 viene commissariata. Altri 4 anni in picchiata che portano l’aviolinea in amministrazione straordinaria a un passo dal fermo operativo. Nel 2020, del trasporto aereo la perdita è di 484 milioni, in miglioramento rispetto di 135 milioni rispetto al 2019.