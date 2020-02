Alketa Vejsiu: chi è la conduttrice e cantante albanese di Sanremo 2020

Alketa Vejsiu è una conduttrice e cantante albanese, presente sia in tv che in radio nonché come produttrice. Dalla incredibile bellezza, è una vera e propria star acclamata in Albania e presto, probabilmente, anche in Italia.

Nata il 19 gennaio 1984 a Tirana, in Albania, Alketa Vejsiu è laureata in Economia Aziendale ed ha iniziato a lavorare in quest’ambito dopo delle prestigiose specializzazioni ad Harvard. Bellissima e dal fisico statuario (1,90 m per 70 kg), il suo destino era però nello spettacolo: da giovane debutta in radio e in televisione, iniziando come speaker per Top Albania Radio e conduttrice diciassettenne dello show 12 Dreams of a Summer Night.

In Albania scala presto le gerarchie, facendo da conduttrice per i programmi principali come C’è posta per te, Ballando con le stelle, X Factor, Tale e quale show e Canzonissima. I suoi interessi si declinano anche nell’ambiente web: Alketa è anche una influencer attivissima sui social, ma gestisce anche un marchio di abiti da sposa, una rivista di moda e un’agenzia di eventi.

Se in Albania è una vera star, è però anche l’Italia a rubarle il cuore e nel 2020 corona il sogno di essere sul palco di Sanremo per il 70° Festival insieme ad Amadeus e Georgina Rodriguez. La kermesse è infatti popolarissima in Albania e uno dei principali eventi musicali seguiti nel Paese.

Alketa Vejsiu ha sposato suo marito nel 2006, il costruttore Ardi Nelaj ed ha due figli, Nicole e Lionel. Il suo profilo Instagram ha quasi un milione di followers.