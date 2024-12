Alla Nuvola di Roma arriva la mostra ‘Euphoria’

Dal 20 dicembre al 30 marzo 2025, gli spazi avveniristici de La Nuvola all’Eur si trasformeranno in un vero e proprio regno della creatività con la mostra internazionale ‘Euphoria – Art is in the Air’, organizzata dal Balloon Museum. Dopo aver conquistato oltre sei milioni di visitatori in tutto il mondo, il progetto approda a Roma con un’esperienza artistica interattiva pensata per grandi e piccini.

Alla Nuvola un percorso d’arte immersivo e sorprendente

Curata da Valentino Catricalà con il supporto di Antonella Di Lullo e patrocinata dal Comune di Roma e dal MiC (Ministero della Cultura), Euphoria propone oltre 20 installazioni monumentali. Le opere, in gran parte create appositamente per questa occasione, portano la firma di celebri artisti contemporanei internazionali come Carsten Höller, Philippe Parreno, Marta Minujín, Ryan Gander, A.A. Murakami, e molti altri.

Tra forme sorprendenti, colori vivaci, luci evocative e suoni coinvolgenti, i 7.000 metri quadri della struttura saranno trasformati in un luogo di meraviglia e scoperta. Il pubblico non sarà semplice spettatore: ogni visitatore diventerà parte integrante di un viaggio artistico esperienziale, interagendo direttamente con le installazioni.

Per questa nuova edizione, il Balloon Museum rivoluziona il suo approccio, ponendo l’arte gonfiabile al centro del percorso non solo come elemento visivo, ma anche come strumento di coinvolgimento attivo. Euphoria esplora il potenziale dell’arte contemporanea nel creare connessioni tra il pubblico e l’opera, superando i confini della semplice osservazione.

Dopo Roma, la mostra partirà per Parigi, dove sarà ospitata dal prestigioso Grand Palais dal 5 giugno al 28 agosto 2025. L’evento si preannuncia come una delle esperienze artistiche più attese della stagione, capace di stupire e ispirare visitatori di ogni età. Un’occasione unica per vivere l’arte in modo immersivo e giocoso, lasciandosi trasportare in un universo di creatività e innovazione.