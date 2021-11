Allarme Aviaria ad Ostia, la situazione

È allarme a Roma sud per un focolaio di influenza aviaria a Ostia, in un allevamento di pollame. Il caso è stato accertato grazie alle verifiche della Asl e dell’istituto zooprofilattico, che ha confermato “l’insorgenza di un focolaio di influenza aviaria di sottotipo H5 HPAI“, spiega la Regione Lazio.

La notizia del caso di aviaria a Ostia Antica ha costretto la Regione ha prendere provvedimenti immediati per circoscrivere il focolaio. I dati epidemiologici del Ministero della Salute parlano di 102 focolai di aviaria nel 2021 in Italia, sostenuti dal sottotipo H5, per quanto riguarda i volatili selvatici. Per i domestici il problema è molto più contenuto.

Da fine gennaio 2021 (ultimi dati disponibili) nel pollame domestico e tra i volatili in cattività sono stati rilevati e confermati tre casi di aviaria (H5N8): il primo in Emilia Romagna, il secondo in Friuli Venezia Giulia, il terzo in Veneto. Ora si aggiunge il caso di Ostia Antica.