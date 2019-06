Allarme radiazioni per gli Smartphone: ecco i rischi e i modelli più pericolosi

Attenzione, utenti. Sussiste un rischio radiazioni per gli smartphone. Le radiazioni emesse dagli Smartphone rappresentano, come ben noto, un serio problema per la salute dei clienti che, in molti casi, forse fin troppi, gli utenti sono tendenti a sottovalutare. Eppure questi rischi ci sono. Quali?

Radiazioni smartphone, ecco quali sono i modelli piú a rischio e i pericoli

Ma che cosa succede esattamente? Cosa si intende per rischio radiazione per gli smartphone e soprattutto, quali in particolare?

É possibile sapere in modo particolare quali sono i pericoli, e non solo. Possiamo anche scoprire quali sono i modelli più pericolosi.

In primo luogo va detto che le radiazioni emesse dagli smartphone sono un problema troppo sottotaciuto. Nonostante le convinzioni popolari, tenere il telefono costantemente attaccato al corpo, può generare dei danni rilevanti al nostro organismo.

Tanto é vero che l’Unione Europea ha imposto ai produttori di smartphone, come Apple, Huawei, Xiaomi e Onpelus, di rispettare un limite massimo di Valori SAR, vale a dire il tasso di assorbimento specifico, non superiore a 2 Watt per Kg.

Benché sia stato indicato come le radiazioni emesse dagli Smartphone non producano gravi malformazioni o mutazioni genetiche, tuttavia, a causa del surriscaldamento dei tessuti muscolari, possono generare gravi danni al corpo e al sistema di difesa. Specialmente nel tempo.

Quindi, bisognerebbe sapere quali sono i modelli piú potenzialmente nocivi. Ed oggi é possibile accedere a una lista degli Smartphone che, se non certamente pericolosi, vanno vicino al limite imposto dalla legge in merito al citato assorbimento. Ecco i modelli:

Honor View 10 – 1,03 Watt per kg

Sony Xperia X Compact – 1,08 Watt per kg

Honor 5C – 1,14 Watt per kg

Sony Xperia XZ Premium – 1,21 Watt per kg

Apple iPhone 7 Plus – 1,24 Watt per kg

Honor 9 1,26 Watt per kg

BlackBerry DTEK60 – 1,28 Watt per kg

ZTE Axon 7 Mini – 1,29 Watt per kg

Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 Watt per kg

Apple iPhone 8 – 1,32 Watt per kg

OnePlus 6 – 1,33 Watt per kg

Google Pixel 3 – 1,33 Watt per kg

HTC Desire 12/12+ – 1,34 Watt per kg

Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 Watt per kg

Huawei P9 Lite – 1,38 Watt per kg

Apple iPhone 7 – 1,38 Watt per kg

Xiaomi Mi9 – 1,389 Watt per kg

OnePlus 5 – 1,39 Watt per kg

Google Pixel 3 XL – 1,39 Watt per kg

Huawei Nova Plus – 1,41 Watt per kg

Huawei P9 – 1,43 Watt per kg

Huawei GX8 – 1,44 Watt per kg

Xiaomi Mi Mix 3 – 1,45 Watt per kg

Motorola Moto Z2 Play – 1,455 Watt per kg

Huawei P9 Plus – 1,48 Watt per kg

Honor 8 – 1,5 Watt per kg

HTC U12 Life – 1,48 Watt per kg

OnePlus 6T – 1,55 Watt per kg

Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 Watt per kg

Huawei Mate 9 – 1,64 Watt per kg

OnePlus 5T – 1,68 Watt per kg

Xiaomi Mi A1 – 1,75 Watt per kg