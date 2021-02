Allarme smog, il Campidoglio ferma le auto, Legambiente: “Un provvedimento inutile”

E’ un’aria pesante quella che tira nella Capitale. Stavolta però non ci riferiamo agli stenti ed alla rabbia conseguenti dalla crisi da Covid, ma all’inquinamento atmosferico.

Allarme smog: tutte ed 11 le centraline dell’Arpa hanno ravvisato uno sforamento

Da diversi giorni infatti, le 11 centraline poste nei luoghi di maggior concentrazione di smog, continuavano a dare segnali inquietanti. Poi, mercoledì, all’unisono, i dispositivi hanno restituito dati abbastanza seri: la soglia minima stabilita dalla legge, per la quale in un metro cubo d’aria non possono concentrarsi oltre 50 microgrammi di PM10, è stata abbondantemente superata.

Una maxi concentrazione di polveri sottili che, come un filo sottile, ha unito gli opposti estremi della città: dalla Tiburtina alla Prenestina, passando per Marconi e Malagrotta.

Allarme smog: fino a stasera alle 20.30 Ztl e fascia verde inibite ai veicoli inquinanti

Come da procedura, all’allarme segnalato dalle centraline di monitoraggio dell’Arpa, è seguito da parte del Comune l’immediato blocco della circolazione veicolare, all’interno della Z.T.L. Fascia Verde. Un blocco in vigore anche oggi, dalle ore 7.30 alle 20.30, e come sempre indirizzato alle solite categorie più inquinanti.

Allarme smog, il Campidoglio intima anche il controllo della temperatura degli impianti

Inoltre, il Campidoglio ha diramato anche il conseguente provvedimento, rivolto agli impianti termici presenti sull’intero territorio comunale che, in funzione dell’edificio, non debbono superare temperature fra i 17 od i 18° centigradi.

Allarme smog, Legambiente: “Inutili i blocchi ridicoli contro le poche vecchie auto fermate”

Tuttavia, per quanto immediato, lo stop alle auto secondo Legambiente non rappresenta la misura adeguata. Come afferma il presidente dell’associazione, Roberto Scacchi, “A Roma lo Smog è alle stelle e aumentano i rischi per la salute, ma dal Campidoglio arrivano solo risposte inutili come i blocchi ridicoli predisposti contro le poche vecchie auto fermate”.

Legambiente: “Ci sono stazioni di metro chiuse, tram sospesi, e Km inutilizzati di binari”

Dopo aver rimarcato la massiccia presenza di auto private in ogni anglo dell’urbe, secondo Scacchi “bisognava potenziare il TPL garantendo il distanziamento a bordo dei convogli e delle vetture, dando così la possibilità di lasciare a casa le auto. Invece abbiamo assistito, e continuiamo ad assistere, alla diminuzione del servizio TPL. Ancora oggi – denuncia infatti il presidente di Legambiente – ci sono stazioni di metro chiuse, tram sospesi, e chilometri inutilizzati di binari. Per non poi parlare dell’ultima marcia indietro, anche sulla realizzazione di ciclabili”.

Insomma, di ‘verde’ a Roma, oggi c’è soltanto la rabbia dei cittadini…

