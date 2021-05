Allegri-Juve, è fatta per il ritorno

Rieccolo Allegri, due anni dopo ancora alla Juve. Sarà Max, o anche mister 5 scudetti, a guidare ancora i bianconeri. L’accordo è arrivato nella giornata di oggi dopo lo sprint decisivo del club. Ci ha provato l’Inter, per sostituire Conte, alla fine l’ha spuntata ancora la Juve. Due anni fa si erano lasciati con Agnelli tra battute e sorrisi, oggi si ritrovano con una stretta di mano.

Futuro segnato per Pirlo, esonerato nonostante la qualificazione in Champions. Non sono bastati nemmeno i due trofei, il Maestro si trova senza panchina: non è scattata la scintilla con l’ambiente. La sua carriera inizia qui.

L’unico dubbio, riguardante il ritorno di Allegri alla Juve, è relativo alla durata del contratto: tre o quattro anni, se ne sta discutendo. I bianconeri avevano un accordo da tempo, hanno accelerato per evitare l’inserimento dell’Inter. Il valzer delle panchine è iniziato: Inzaghi rimarrà alla Lazio, Gattuso è della Fiorentina e Spalletta è vicino al Napoli. Con Allegri alla Juve rimane solo una panchina scoperta, quella dell’Inter.