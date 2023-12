Allegri, parole ‘pesanti’ all’arbitro Massa: multato

(Adnkronos) –

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha perso la calma con l’arbitro Davide Massa dopo il match con il Genoa. Il tecnico bianconero è stato sanzionato con una multa di 10mila euro dal giudice sportivo. Secondo il referto, “al termine della gara, nello spogliatoio degli ufficiali di gara” Allegri ha “contestato, all’inizio con tono pacato, l’operato arbitrale e, successivamente, in modo irrispettoso, anche riguardo all’operato del Var, tant’è che il direttore di gara lo invitava ad uscire dallo spogliatoio”. La partita, finita 1-1, è stata caratterizzata da un paio di episodi. Un netto fallo di mani compiuto da Bani in area del Genoa non è stato sanzionato con il rigore né evidenziato dal Var. Nel finale, un fallaccio di Malinovsky sul giovane bianconero Yildiz è stato punito con un’ammonizione quando sarebbe stata sacrosanta l’espulsione. Evidentemente, questi episodi hanno innescato il comportamento di Allegri-

Il giudice, in merito alle partite della 16/a giornata, ha squalificato per due giornate il terzino della Lazio Manuel Lazzari, multato anche di 5000 euro, “per avere, al 42° del secondo tempo, contestando l’operato arbitrale, rivolto platealmente un’espressione irriguardosa al direttore di gara; successivamente mentre usciva dal terreno di giuoco indirizzava un ironico applauso agli ufficiali di gara”.

Un turno di stop invece per Martin Payero (Udinese), Raoul Bellanova (Torino), Giulio Maggiore (Salernitana) e Caleb Okoli (Frosinone). Per quello che riguarda i club, ammende a Frosinone (5mila euro), Lecce (4mila euro), Roma (3mila euro), Bologna e Napoli (1500 euro). Tra gli allenatori, una giornata di squalifica per Roberto D’Aversa (Lecce).