“Cristiano ieri mi ha detto che non ha intenzione di restare alla Juventus. Per questo oggi non si è allenato e domani non sarà convocato”. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ufficializza la decisione di Cristiano Ronaldo di lasciare il club bianconero dopo 3 stagioni. Ronaldo potrebbe approdare al Manchester City.