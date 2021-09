Allegri vs Spalletti, social scatenati: “Chiarite a C’è posta per te”

I social non perdonano il diverbio tra il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri e quello del Napoli Luciano Spalletti dopo il successo dei partenopei 2-1 sui bianconeri in rimonta. I due tecnici si sono incrociati e Spalletti è andato per salutare Allegri, che lo ha attaccato dicendogli “la devi smettere di parlare sempre con gli arbitri, disturbi gli arbitri, che cosa vuoi ogni volta?”. Spalletti è rimasto sorpreso. Non se l’aspettava e ha replicato: “Ora che vinco mi fai la morale?”. Secondo gli utenti social Allegri e Spalletti ‘devono chiarire nelle sedi opportune: a C’è Posta per te’. Poi c’è chi tifoso della Juve sta dalla parte di Allegri e se la prende con Szczesny e chi, tifoso del Napoli lo attacca: ‘Allegri altro pagliaccio, fa lo splendido davanti alle telecamere coi sorrisoni e “va tutto bene”, poi si toglie la maschera e fa ste figure con Spalletti’.

Lo stesso tecnico del Napoli in sala stampa ha poi spiegato l’accaduto: “Non mi aspettavo la sua reazione, io volevo solo salutarlo. Sono andato verso di lui in panchina, ma alla fine è andato via senza salutarmi e volevo farlo ora, non mi aspettavo la sua reazione. Frizioni tra noi in campo? Vi è sembrato male, non c’è stata alcuna frizione. Io non gli ho detto niente, mai. Ho sempre perso contro di lui, maremma appestata, e una volta che vinco mi viene a fare la morale?”.