‘Alleniamoci al rispetto’, presentato a Roma il progetto per contrastare bullismo

Contrastare il bullismo attraverso lo sport, questo l’obiettivo presentato oggi a Roma, al Circolo del Tennis del Foro Italico. “Alleniamoci al Rispetto” è un progetto innovativo volto a prevenire il bullismo, combattere gli stereotipi e contrastare la violenza di genere tra gli adolescenti. L’iniziativa, promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport e realizzata da Sport e Salute, mira a sensibilizzare i giovani studenti sui valori fondamentali dello sport come rispetto, inclusione e disciplina.

“Alleniamoci al Rispetto” presentato a Roma

Alla cerimonia di presentazione hanno partecipato figure di spicco come il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, la Sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, e il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma.

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi ha commentato: “Questo è un progetto che nasce attorno al concetto di rispetto e fa capire che dobbiamo dare valore ai comportamenti, al linguaggio. La cultura del rispetto è un fatto multilaterale, un concetto che va condiviso. Allenarsi vuol dire allenarsi alla sensibilità, al senso di umanità, allenare i sentimenti. Il rispetto va coltivato fin dalla scuola materna”.

Il progetto, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, avrà una fase pilota nel 2025, coinvolgendo 10.000 ragazzi di 500 classi distribuite tra le città di Milano, Roma, Napoli e Palermo. L’obiettivo è utilizzare lo sport, e in particolare le arti marziali, come strumento educativo per trasmettere valori positivi e offrire ai giovani un linguaggio universale e performante che favorisca il rispetto reciproco.

Tra i testimonial dell’iniziativa, hanno preso la parola atleti di rilievo come la pugile Angela Carini, il judoka Pino Maddaloni e i campioni di kickboxing Armen e Giorgio Petrosyan, insieme a Elena Pantaleo. La loro presenza sottolinea l’importanza del legame tra sport e educazione nella formazione dei più giovani.

Con “Alleniamoci al Rispetto,” lo sport diventa protagonista di un percorso educativo che punta a costruire una società più equa e rispettosa, partendo dai banchi di scuola.