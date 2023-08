Allerta a Caivano, minacce via social a Meloni per il Reddito di Cittadinanza. “Sei sicura che tornerai a casa?”

Allerta a Caivano, minacce via social a Meloni per il Reddito di...

“Ringrazio quanti hanno espresso vicinanza in merito alle minacce ricevute in vista della mia visita a Caivano. Le intimidazioni non impediranno la nostra presenza al fianco dei tanti cittadini che chiedono sicurezza e la possibilità di un futuro migliore per i propri figli” scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul suo account X. E poi continua: “Nella lotta alla criminalità organizzata questo Governo non farà passi indietro.”

Lo scrive la premier dopo le minacce ricevute via social il giorno prima della visita a Caivano prevista per oggi. “Io ti consiglierei stai a casa, stanno comm e’ pazz’, e’ rimast’160mila famiglie senza Rdc, senza spesa. Sei sicura che tornerai a casa?” una delle minacce è questa, messa nero su bianco da S.B su Facebook, e se ne possono leggere altre sotto il post nei commenti.

Scatta di conseguenza l’allerta sul clima che oggi, 31 agosto, ci sarà attorno alla visita di Giorgia Meloni al Parco Verde, il luogo dove si è consumata la tragica storia di abusi e violenze sulle cuginette di 10 e 12 anni. Subito messaggi di solidarietà da parte del governo e del presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Sono umanamente vicino all’amica Giorgia Meloni dopo le ennesime e gravi minacce a lei indirizzate – scrive La Russa – È quanto mai necessario abbassare i toni del dibattito politico che deve rimanere un confronto sano e democratico di idee diverse. Sono altresì lieto di leggere in queste ore le parole di ferma condanna espresse dalle forze politiche”.