Allerta gialla per temporali: in arrivo pioggie intense

L’Italia si prepara a una fase di maltempo con l’emissione di un’allerta gialla per temporali in diverse regioni del Nord e del Centro-Sud. Dopo i violenti temporali che hanno colpito Roma, causando notevoli disagi, la Protezione Civile ha esteso l’allerta ad altre aree, prevedendo precipitazioni sparse e abbassamento delle temperature. Le regioni interessate includono la Lombardia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise e Umbria. Con l’arrivo di una massa d’aria fredda dalla Groenlandia, che si scontrerà con l’aria calda del Mediterraneo, si attendono fenomeni meteorologici intensi, che dovrebbero perdurare per le prossime 36 ore.

Aggiornamento ore 8,30

L’allerta gialla per temporali, attualmente in vigore, riguarda principalmente la Lombardia, ma si estende anche a diverse regioni del Centro-Sud, tra cui Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise e Umbria. La Protezione Civile ha segnalato la possibilità di forti precipitazioni sparse, con potenziali rischi di allagamenti locali e disagi alla circolazione. L’ondata di maltempo è iniziata con una violenta “bomba d’acqua” su Roma, che ha causato notevoli disagi e allagamenti in diverse zone della capitale. La situazione meteorologica è destinata a peggiorare nelle prossime ore, con un incremento della copertura nuvolosa e un ulteriore abbassamento delle temperature.

Aggiornamento ore 9

Con l’arrivo dei temporali, si registra un notevole calo delle temperature in gran parte dell’Italia. L’estate torrida, caratterizzata da frequenti bollettini di allerta per ondate di calore, sembra giungere al termine. Le città che fino a pochi giorni fa erano contrassegnate da bollini rossi e arancioni per il rischio di caldo estremo, oggi fanno i conti con temperature più miti. Ancona, Catania, Palermo e Perugia sono le poche città ancora segnalate con un bollino giallo, ma anche qui si prevede un rapido miglioramento delle condizioni termiche. Il calo delle temperature dovrebbe contribuire a ridurre lo stress termico che ha colpito molte regioni durante l’estate.

La fase di maltempo che colpirà l’Italia nei prossimi giorni è legata all’arrivo di una massa d’aria fredda proveniente dalla Groenlandia. Questa, entrando in contatto con l’aria calda presente sul Mediterraneo, darà origine a fenomeni meteorologici intensi lungo tutto il versante tirrenico, dalla Toscana fino alla Calabria. Giovedì 5 settembre segnerà l’inizio di questa “burrasca di fine estate”, con piogge abbondanti e temporali che si estenderanno dal Nord al Sud del Paese. Le condizioni meteo resteranno instabili per circa 36 ore, con un progressivo miglioramento atteso per la giornata di venerdì. Tuttavia, un nuovo peggioramento potrebbe verificarsi nel weekend, portando ulteriori disagi e precipitazioni.

Aggiornamento ore 9,30