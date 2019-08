Allerta meteo, al Centro nord previsti temporali nel fine settimana

Il fine settimana e l’inizio di agosto non inizia per niente bene al centro nord. Il brutto tempo è inevitabile con la perturbazione di origine atlantica che ha iniziato a portare in Italia piogge e temporali sia al centro che al nord, in particolare sull’Adriatico.

Dalla Protezione Civile è stata data l’allerta meteo: precipitazioni diffuse, anche molto intense, con fulmini e vento forte per i prossimi giorni.

Aggiornamento ore 6.00

Allerta meteo, maltempo previsto in Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche

Il maltempo nella giornata di oggi, 2 agosto 2019, riguarderà anche Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Rischio idrogeologico che permane in Lombardia.

Vengono monitorati di continuo i livelli dei fiumi Seveso e Lambro. L’amministrazione milanese invita i cittadini “a prestare la massima attenzione e a tenere comportamenti che possano aiutare a prevenire eventuali problemi dovuti al vento forte”, come ad esempio “rimuovere vasi non ancorati ai balconi o altri oggetti sospesi”, oltre ad “evitare di parcheggiare le auto sotto gli alberi”.

Aggiornamento ore 7.00

Sono giorni complicati anche per quanto riguarda il traffico, per quanto riguarda le partenze per le vacanze. Picco previsto per stasera e la mattinata di domani, ma disagi previsti anche per domenica, con i rientri.

A complicare le cose ci sarà lo sciopero a turni proclamato dai lavoratori delle autostrade e dei trafori, in particolare se resteranno chiuse le porte col casellante dirottando il traffico verso i caselli automatici.

Aggiornamento ore 9.00